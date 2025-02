北海道ホテル&リゾートは、2025年2月1日(土)から北海道札幌市「サウナコタンサッポロ(sauna cotan sapporo)」の新しい仲間としてイメージキャラクター「こたろう」が誕生しました。

北海道ホテル&リゾート「サウナコタンサッポロ」

北海道ホテル&リゾートは、2025年2月1日(土)から北海道札幌市「サウナコタンサッポロ(sauna cotan sapporo)」の新しい仲間としてイメージキャラクター「こたろう」が誕生。

■5種類の「こたろう」ステッカー、サウナコタンサッポロにて2月1日(土)より発売

新しい仲間「こたろう」の加入を記念して、サウナコタンサッポロにて「こたろう」ステッカーを発売します。

スマホやPCなどお気に入りのアイテムに貼って使えます。

「こたろう」ステッカー第二弾も3月1日に発売予定です。

さらに、サウナタイムがもっと楽しくなる「こたろうグッズ」が続々登場予定です。

「こたろう」タオル、「こたろう」サウナハット、限定コラボアイテムなどを企画中です。

■サウナコタンサッポロの紹介とサウナ3つの特長

「サウナコタン(sauna cotan)」には、人々の心身を温める温浴施設のサウナと、フィンランド語のコタ「小屋」と、アイヌ語のコタン「集落」の意味が込められています。

また、札幌の地に灯ったサウナ小屋に、さまざまな人が集まり文化が混ざり合い、地域を温めるコミュニティになるようにという想いが込められています。

い

サウナコタンサッポロ館内

サウナコタンサッポロ外観

<店舗情報>

sauna cotan sapporo(サウナコタンサッポロ)

所在地 : 〒062-0034 北海道札幌市豊平区西岡4条3丁目7-45

営業時間: 11:00〜23:00(最終入館22:30)

【サウナコタンサッポロのサウナの3つ特長】

1) 「ととのえ親方」松尾大氏が、北欧の世界観や原住民の営みを、サウナを通じて再現

男性サウナ室では、北欧のサウナ小屋をイメージした設計となっており、最大階高170cmのベンチの高低差やレンガ作りの壁面が、サウナの本場、北欧の雰囲気を演出しています。

女性サウナ室では、フィンランドの森を彷彿とさせる設計となっており、天井は暗めに設計され星をイメージしたライトが配置されています。

天井を見上げることで北欧の星空のイメージを楽しめるほか、森の中の焚火をイメージしたサウナストーブをベンチが取り囲み、まるで森の中にいるようなサウナ体験を演出しています。

2) 「香り」で癒す

男女ともにヴィヒタが配置されており、心地よい香りとともにココロとカラダを癒すことができます。

3) 心地よく「熱」と「潤い」を体感できる

「遠赤外線ストーブ」と「ストーンストーブ」の2つのストーブを同時に稼働させることで熱の厚みを感じられるサウナになっています。

またオートロウリュにより湿度を高く保てるため、「熱」と「潤い」を同時に感じられる心地よいサウナです。

<男性用サウナの詳細>

・イメージ:北欧のサウナ小屋

・収容人数:35名

・室温 :85℃

<女性用サウナ>

・イメージ:フィンランドの森の中

・収容人数:35名

・室温 :80℃

サウナコタンサッポロ自慢のサウナ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新しい仲間「こたろう」登場!北海道ホテル&リゾート「サウナコタンサッポロ」 appeared first on Dtimes.