『大阪来てな!キャンペーン』(実行委員会=大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局)による、今年も食とアーティストのコラボレストラン『音食(おんしょく)キッチン』が1月31日、心斎橋ビッグステップ7階特設会場で始まった。アーティスト約50組のスペシャルメニューが楽しめる。2月28日まで。『音食キッチン』は今回で3回目。これまで「キタ」で開催して参りましたが、今回初めて「ミナミ」での開催が実現。アーティストによるミニライブ、トークライブや限定グッズ販売なども行われる。追加分を含め、参加アーティスト・考案メニューの一覧は以下の通り。

■参加アーティスト/スペシャルメニューの一覧(50音順)※=追加参加アイナ・ジ・エンド/“免疫つけようキャンペーン”※asmi/フィグチーズニョッキ穴見真吾(緑黄色社会)/絶品!!焼豚えっぐロールありぼぼ(ヤバイTシャツ屋さん)/あつまれ!バーガーピーポー(しゃっしゃっしゃしゃしゃしゃエビバディのエビバーガー)WEESA(PSYCHIC FEVER)/ミネストローネパスタ伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)/ミーゴレン※浦山一悟(ACIDMAN)/麺屋一悟大澤敦史(打首獄門同好会)/新生姜豚バラ丼大野雄大(Da-iCE)/大野雄大の「柔らかすぎてごめんなさい」※小川貴之(sumika)/花椒香る旨麻婆シューマイ小倉誠司(flumpool)/Shape the water(バタフライピーゼリー入りカクテルorジュース)※柿沼広也(BIGMAMA)/〜バジル香る〜オルタナティヴ・ガパオライス※木島(ハンブレッダーズ)/関西風たこ焼き(1)ふわふわたこ焼きタイム(2)たこせん!(3)(稲妻マーク)たこ焼き休日課長(ゲスの極み乙女/礼賛/DADARAY/ichikoro)/課長のパスタ しらすと大葉のジェノベーゼ風KENJI(I Don’t Like Mondays.)/チキングリル ゴルゴンゾーラクリームko-dai(ソナーポケット)/365日の無水カレー。ゴンザレス(ヤングスキニー)/本当に柔らかくて美味しい唐揚げです。Shun(TOTALFAT)/強欲の塩ミルクトースト菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)/山形名物玉こんにゃく※高橋優/Yu's kitchen presents秋田の優ちゃんスパイスカレー橘柊生(DISH//)/納豆青椒肉絲TAXMAN(THE BAWDIES)/TAXMANが-4℃の中作った、星空キャンプチキンカレー。ベータ版Tani Yuuki/大人のI'm home東京スカパラダイスオーケストラ/SKAナチョスTOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU)/鬼弁(鬼とり天丼)※中島元良(w.o.d.)/“あい”たっぷり 元良の実家の豚汁・“あい”たっぷり 九州かしわめし おにぎり中務裕太(GENERATIONS)/鶏むね梅大葉和え日食なつこ/10箇年計画フレンチトースト!長谷川大喜(マカロニえんぴつ)/子供も大人もやっちゃうぞ??ナポリタン秦基博/もっチャーハン服部栞汰(SHE'S)/四川風麻婆茄子東出真緒(BIGMAMA)/台湾朝ごはん 鹹豆漿 シェントウジャン福永浩平(雨のパレード)/ディルの風香るチキンと緑のハーモニーホリエアツシ(ストレイテナー)/豚バラの大葉巻き串と博多風酢ダレキャベツ※益田英知(Kroi)/ニードルビーフ松室政哉/大阪のどて焼き宮平直樹(かりゆし58)/スパイスゴーヤーちゃんぷるー村松拓(Nothing‘s Carved In Stone)/ニラ椎茸チヂミもりもりもと(ヤバイTシャツ屋さん)/スタミナ豚キムチ丼柳沢進太郎(go!go!vanillas)/“ひき肉”横手やきそばLucky Kilimanjaro/痺れ麻婆豆腐LIKIYA(THE RAMPAGE)/塩豚角煮のメキシカンライス※RINA(SCANDAL)/ゆず餃子RONZI(BRAHMAN/OAU)/背脂だらけのにんにく中華そば※落合健太郎(FM802DJ)/オチケン「ニック」豆腐加藤真樹子(FM802DJ)/出汁と大葉が香るとろり和風天津飯※高樹リサ(FM802DJ)/ククク(ハングル表記)クロッフル♪※樋口大喜(FM802DJ)/樋口大喜 EXPOTATO