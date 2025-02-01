アジカン＆緑黄色社会…アーティスト約50組参加のレストラン、心斎橋に限定開業【スペシャルメニュー一覧】
『大阪来てな！キャンペーン』（実行委員会＝大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局）による、今年も食とアーティストのコラボレストラン『音食（おんしょく）キッチン』が1月31日、心斎橋ビッグステップ7階特設会場で始まった。アーティスト約50組のスペシャルメニューが楽しめる。2月28日まで。
【写真】これが食べられるのはレア… 人気アーティスト考案のSPメニュー
『音食キッチン』は今回で3回目。これまで「キタ」で開催して参りましたが、今回初めて「ミナミ」での開催が実現。アーティストによるミニライブ、トークライブや限定グッズ販売なども行われる。追加分を含め、参加アーティスト・考案メニューの一覧は以下の通り。
■参加アーティスト／スペシャルメニューの一覧（50音順）※＝追加参加
アイナ・ジ・エンド／“免疫つけようキャンペーン”
※asmi／フィグチーズニョッキ
穴見真吾（緑黄色社会）／絶品!!焼豚えっぐロール
ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん）／あつまれ！バーガーピーポー（しゃっしゃっしゃしゃしゃしゃエビバディのエビバーガー）
WEESA（PSYCHIC FEVER）／ミネストローネパスタ
伊地知潔（ASIAN KUNG-FU GENERATION）／ミーゴレン
※浦山一悟（ACIDMAN）／麺屋一悟
大澤敦史（打首獄門同好会）／新生姜豚バラ丼
大野雄大（Da-iCE）／大野雄大の「柔らかすぎてごめんなさい」
※小川貴之（sumika）／花椒香る旨麻婆シューマイ
小倉誠司（flumpool）／Shape the water（バタフライピーゼリー入りカクテルorジュース）
※柿沼広也（BIGMAMA）／〜バジル香る〜オルタナティヴ・ガパオライス
※木島（ハンブレッダーズ）／関西風たこ焼き（1）ふわふわたこ焼きタイム（2）たこせん！（3）（稲妻マーク）たこ焼き
休日課長（ゲスの極み乙女／礼賛／DADARAY／ichikoro）／課長のパスタ しらすと大葉のジェノベーゼ風
KENJI（I Don’t Like Mondays.）／チキングリル ゴルゴンゾーラクリーム
ko-dai（ソナーポケット）／365日の無水カレー。
ゴンザレス（ヤングスキニー）／本当に柔らかくて美味しい唐揚げです。
Shun（TOTALFAT）／強欲の塩ミルクトースト
菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）／山形名物玉こんにゃく
※高橋優／Yu's kitchen presents秋田の優ちゃんスパイスカレー
橘柊生（DISH//）／納豆青椒肉絲
TAXMAN（THE BAWDIES）／TAXMANが-4℃の中作った、星空キャンプチキンカレー。ベータ版
Tani Yuuki／大人のI'm home
東京スカパラダイスオーケストラ／SKAナチョス
TOSHI-LOW（BRAHMAN／OAU）／鬼弁（鬼とり天丼）
※中島元良（w.o.d.）／“あい”たっぷり 元良の実家の豚汁・“あい”たっぷり 九州かしわめし おにぎり
中務裕太（GENERATIONS）／鶏むね梅大葉和え
日食なつこ／10箇年計画フレンチトースト！
長谷川大喜（マカロニえんぴつ）／子供も大人もやっちゃうぞ？？ナポリタン
秦基博／もっチャーハン
服部栞汰（SHE'S）／四川風麻婆茄子
東出真緒（BIGMAMA）／台湾朝ごはん 鹹豆漿 シェントウジャン
福永浩平（雨のパレード）／ディルの風香るチキンと緑のハーモニー
ホリエアツシ（ストレイテナー）／豚バラの大葉巻き串と博多風酢ダレキャベツ
※益田英知（Kroi）／ニードルビーフ
松室政哉／大阪のどて焼き
宮平直樹（かりゆし58）／スパイスゴーヤーちゃんぷるー
村松拓（Nothing‘s Carved In Stone）／ニラ椎茸チヂミ
もりもりもと（ヤバイTシャツ屋さん）／スタミナ豚キムチ丼
柳沢進太郎（go!go!vanillas）／“ひき肉”横手やきそば
Lucky Kilimanjaro／痺れ麻婆豆腐
LIKIYA（THE RAMPAGE）／塩豚角煮のメキシカンライス
※RINA（SCANDAL）／ゆず餃子
RONZI（BRAHMAN／OAU）／背脂だらけのにんにく中華そば
※落合健太郎（FM802DJ）／オチケン「ニック」豆腐
加藤真樹子（FM802DJ）／出汁と大葉が香るとろり和風天津飯
※高樹リサ（FM802DJ）／ククク（ハングル表記）クロッフル♪
※樋口大喜（FM802DJ）／樋口大喜 EXPOTATO
【写真】これが食べられるのはレア… 人気アーティスト考案のSPメニュー
『音食キッチン』は今回で3回目。これまで「キタ」で開催して参りましたが、今回初めて「ミナミ」での開催が実現。アーティストによるミニライブ、トークライブや限定グッズ販売なども行われる。追加分を含め、参加アーティスト・考案メニューの一覧は以下の通り。
アイナ・ジ・エンド／“免疫つけようキャンペーン”
※asmi／フィグチーズニョッキ
穴見真吾（緑黄色社会）／絶品!!焼豚えっぐロール
ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん）／あつまれ！バーガーピーポー（しゃっしゃっしゃしゃしゃしゃエビバディのエビバーガー）
WEESA（PSYCHIC FEVER）／ミネストローネパスタ
伊地知潔（ASIAN KUNG-FU GENERATION）／ミーゴレン
※浦山一悟（ACIDMAN）／麺屋一悟
大澤敦史（打首獄門同好会）／新生姜豚バラ丼
大野雄大（Da-iCE）／大野雄大の「柔らかすぎてごめんなさい」
※小川貴之（sumika）／花椒香る旨麻婆シューマイ
小倉誠司（flumpool）／Shape the water（バタフライピーゼリー入りカクテルorジュース）
※柿沼広也（BIGMAMA）／〜バジル香る〜オルタナティヴ・ガパオライス
※木島（ハンブレッダーズ）／関西風たこ焼き（1）ふわふわたこ焼きタイム（2）たこせん！（3）（稲妻マーク）たこ焼き
休日課長（ゲスの極み乙女／礼賛／DADARAY／ichikoro）／課長のパスタ しらすと大葉のジェノベーゼ風
KENJI（I Don’t Like Mondays.）／チキングリル ゴルゴンゾーラクリーム
ko-dai（ソナーポケット）／365日の無水カレー。
ゴンザレス（ヤングスキニー）／本当に柔らかくて美味しい唐揚げです。
Shun（TOTALFAT）／強欲の塩ミルクトースト
菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）／山形名物玉こんにゃく
※高橋優／Yu's kitchen presents秋田の優ちゃんスパイスカレー
橘柊生（DISH//）／納豆青椒肉絲
TAXMAN（THE BAWDIES）／TAXMANが-4℃の中作った、星空キャンプチキンカレー。ベータ版
Tani Yuuki／大人のI'm home
東京スカパラダイスオーケストラ／SKAナチョス
TOSHI-LOW（BRAHMAN／OAU）／鬼弁（鬼とり天丼）
※中島元良（w.o.d.）／“あい”たっぷり 元良の実家の豚汁・“あい”たっぷり 九州かしわめし おにぎり
中務裕太（GENERATIONS）／鶏むね梅大葉和え
日食なつこ／10箇年計画フレンチトースト！
長谷川大喜（マカロニえんぴつ）／子供も大人もやっちゃうぞ？？ナポリタン
秦基博／もっチャーハン
服部栞汰（SHE'S）／四川風麻婆茄子
東出真緒（BIGMAMA）／台湾朝ごはん 鹹豆漿 シェントウジャン
福永浩平（雨のパレード）／ディルの風香るチキンと緑のハーモニー
ホリエアツシ（ストレイテナー）／豚バラの大葉巻き串と博多風酢ダレキャベツ
※益田英知（Kroi）／ニードルビーフ
松室政哉／大阪のどて焼き
宮平直樹（かりゆし58）／スパイスゴーヤーちゃんぷるー
村松拓（Nothing‘s Carved In Stone）／ニラ椎茸チヂミ
もりもりもと（ヤバイTシャツ屋さん）／スタミナ豚キムチ丼
柳沢進太郎（go!go!vanillas）／“ひき肉”横手やきそば
Lucky Kilimanjaro／痺れ麻婆豆腐
LIKIYA（THE RAMPAGE）／塩豚角煮のメキシカンライス
※RINA（SCANDAL）／ゆず餃子
RONZI（BRAHMAN／OAU）／背脂だらけのにんにく中華そば
※落合健太郎（FM802DJ）／オチケン「ニック」豆腐
加藤真樹子（FM802DJ）／出汁と大葉が香るとろり和風天津飯
※高樹リサ（FM802DJ）／ククク（ハングル表記）クロッフル♪
※樋口大喜（FM802DJ）／樋口大喜 EXPOTATO