今週の【上場来高値銘柄】関電工、エクセディ、三菱ＵＦＪなど49銘柄 今週の【上場来高値銘柄】関電工、エクセディ、三菱ＵＦＪなど49銘柄



今週の日経平均株価は、金利高や為替の円高傾向が重荷となり、前週末比359円安の3万9572円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は49社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期業績・配当予想を上方修正した関電工 <1942> [東証Ｐ]、イラスト制作アプリの無料クラウドサービスの容量縮小が材料視されたセルシス <3663> [東証Ｐ]、25年3月期営業益予想と期末配当計画を上方修正した野村総合研究所 <4307> [東証Ｐ]、今期業績・配当予想を上方修正し自社株取得も発表したダイハツディーゼル <6023> [東証Ｓ]、最終利益予想と配当予想を上方修正したエクセディ <7278> [東証Ｐ]、25年3月期業績予想を大幅増額修正したノジマ <7419> [東証Ｐ]、半導体・ＡＩからゲーム関連株への物色シフトの動きに乗った任天堂 <7974> [東証Ｐ]、年内の日銀再利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。また、ワコールホールディングス <3591> [東証Ｐ]、マックス <6454> [東証Ｐ]など13社は先週に続き上場来高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 4銘柄



<1723> 日本電技 [東証Ｓ]

<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]

<1942> 関電工 [東証Ｐ]

<5078> セレ [東証Ｓ]



● 繊維製品―――――――――― 1銘柄



<3591> ワコールＨＤ [東証Ｐ]



● 医薬品――――――――――― 1銘柄



<4889> レナ [東証Ｇ]



● 金属製品―――――――――― 1銘柄



<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 3銘柄



<6250> やまびこ [東証Ｐ]

<6405> 鈴茂器工 [東証Ｓ]

<6454> マックス [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 2銘柄



<6507> シンフォニア [東証Ｐ]

<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]



● 輸送用機器――――――――― 4銘柄



<6023> ダイハツデ [東証Ｓ]

<7105> ロジスネクス [東証Ｓ]

<7278> エクセディ [東証Ｐ]

<7283> 愛三工 [東証Ｐ]



● その他製品――――――――― 3銘柄



<7832> バンナムＨＤ [東証Ｐ]

<7867> タカラトミー [東証Ｐ]

<7974> 任天堂 [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 3銘柄



<9025> 鴻池運輸 [東証Ｐ]

<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]

<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 10銘柄



<1973> ＮＥＳＩＣ [東証Ｐ]

<3663> セルシス [東証Ｐ]

<4307> 野村総研 [東証Ｐ]

<4685> 菱友システム [東証Ｓ]

<4709> ＩＤＨＤ [東証Ｐ]

<4812> 電通総研 [東証Ｐ]

<5243> ノート [東証Ｇ]

<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]

<9602> 東宝 [東証Ｐ]

<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 2銘柄



<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]

<8136> サンリオ [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 6銘柄



<2726> パルＨＤ [東証Ｐ]

<3177> ありがとうＳ [東証Ｓ]

<3387> クリレスＨＤ [東証Ｐ]

<7419> ノジマ [東証Ｐ]

<7453> 良品計画 [東証Ｐ]

<7532> パンパシＨＤ [東証Ｐ]



● 銀行業――――――――――― 1銘柄



<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]



● 保険業――――――――――― 1銘柄



<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 1銘柄



<8850> スターツ [東証Ｐ]



● サービス業――――――――― 6銘柄



<2498> オリコンＨＤ [東証Ｓ]

<6532> ベイカレント [東証Ｐ]

<9554> エイビック [東証Ｇ]

<9564> ＦＣＥ [東証Ｓ]

<9632> スバル [東証Ｓ]

<9795> ステップ [東証Ｐ]





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