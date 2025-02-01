今週の【上場来高値銘柄】関電工、エクセディ、三菱ＵＦＪなど49銘柄
今週の日経平均株価は、金利高や為替の円高傾向が重荷となり、前週末比359円安の3万9572円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は49社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期業績・配当予想を上方修正した関電工 <1942> [東証Ｐ]、イラスト制作アプリの無料クラウドサービスの容量縮小が材料視されたセルシス <3663> [東証Ｐ]、25年3月期営業益予想と期末配当計画を上方修正した野村総合研究所 <4307> [東証Ｐ]、今期業績・配当予想を上方修正し自社株取得も発表したダイハツディーゼル <6023> [東証Ｓ]、最終利益予想と配当予想を上方修正したエクセディ <7278> [東証Ｐ]、25年3月期業績予想を大幅増額修正したノジマ <7419> [東証Ｐ]、半導体・ＡＩからゲーム関連株への物色シフトの動きに乗った任天堂 <7974> [東証Ｐ]、年内の日銀再利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。また、ワコールホールディングス <3591> [東証Ｐ]、マックス <6454> [東証Ｐ]など13社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 4銘柄
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<5078> セレ [東証Ｓ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3591> ワコールＨＤ [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 1銘柄
<4889> レナ [東証Ｇ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 3銘柄
<6250> やまびこ [東証Ｐ]
<6405> 鈴茂器工 [東証Ｓ]
<6454> マックス [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 2銘柄
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 4銘柄
<6023> ダイハツデ [東証Ｓ]
<7105> ロジスネクス [東証Ｓ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7283> 愛三工 [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7832> バンナムＨＤ [東証Ｐ]
<7867> タカラトミー [東証Ｐ]
<7974> 任天堂 [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9025> 鴻池運輸 [東証Ｐ]
<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 10銘柄
<1973> ＮＥＳＩＣ [東証Ｐ]
<3663> セルシス [東証Ｐ]
<4307> 野村総研 [東証Ｐ]
<4685> 菱友システム [東証Ｓ]
<4709> ＩＤＨＤ [東証Ｐ]
<4812> 電通総研 [東証Ｐ]
<5243> ノート [東証Ｇ]
<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]
<9602> 東宝 [東証Ｐ]
<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 2銘柄
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8136> サンリオ [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 6銘柄
<2726> パルＨＤ [東証Ｐ]
<3177> ありがとうＳ [東証Ｓ]
<3387> クリレスＨＤ [東証Ｐ]
<7419> ノジマ [東証Ｐ]
<7453> 良品計画 [東証Ｐ]
<7532> パンパシＨＤ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 1銘柄
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<8850> スターツ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 6銘柄
<2498> オリコンＨＤ [東証Ｓ]
<6532> ベイカレント [東証Ｐ]
<9554> エイビック [東証Ｇ]
<9564> ＦＣＥ [東証Ｓ]
<9632> スバル [東証Ｓ]
<9795> ステップ [東証Ｐ]
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