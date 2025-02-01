

●今週の業種別騰落率ランキング



※1月31日終値の1月24日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 26 業種 値下がり： 7 業種

東証プライム：1637銘柄 値上がり：1236 銘柄 値下がり： 382 銘柄 変わらず他： 19 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 証券・商品(0279) +5.79 岩井コスモ <8707> 、大和 <8601> 、ＳＢＩ <8473>

２. 銀行業(0278) +4.51 北洋銀 <8524> 、大垣共立 <8361> 、池田泉州ＨＤ <8714>

３. 不動産業(0282) +3.94 ミガロＨＤ <5535> 、ＣＲＥ <3458> 、サンフロ不 <8934>

４. ゴム製品(0260) +3.79 住友理工 <5191> 、浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108>

５. 空運業(0273) +3.73 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

６. 陸運業(0271) +3.72 西武ＨＤ <9024> 、鴻池運輸 <9025> 、京王 <9008>

７. 鉄鋼(0262) +3.34 愛知鋼 <5482> 、山陽鋼 <5481> 、栗本鉄 <5602>

８. 小売業(0277) +3.00 ロイヤルＨＤ <8179> 、三越伊勢丹 <3099> 、ノジマ <7419>

９. その他製品(0269) +2.64 タカラトミー <7867> 、バンナムＨＤ <7832> 、広済堂ＨＤ <7868>

10. 建設業(0253) +2.59 ユアテック <1934> 、北陸電工 <1930> 、大末建 <1814>

11. 海運業(0272) +2.09 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

12. 倉庫・運輸(0274) +2.05 トランシティ <9310> 、三井倉ＨＤ <9302> 、エーアイテイ <9381>

13. 輸送用機器(0267) +1.94 太平洋工 <7250> 、エクセディ <7278> 、フタバ <7241>

14. 水産・農林業(0251) +1.86 雪国まいたけ <1375> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>

15. 金属製品(0264) +1.66 三和ＨＤ <5929> 、川田テク <3443> 、ジーテクト <5970>

16. 卸売業(0276) +1.49 ミスミＧ <9962> 、明和産 <8103> 、ヤマエＧＨＤ <7130>

17. 医薬品(0258) +1.43 セルソース <4880> 、武田 <4502> 、中外薬 <4519>

18. 電気・ガス(0270) +1.43 北陸電 <9505> 、東ガス <9531> 、北ガス <9534>

19. 繊維製品(0255) +1.40 クラボウ <3106> 、オンワード <8016> 、小松マテーレ <3580>

20. 食料品(0254) +1.25 ピックルス <2935> 、フィードワン <2060> 、モロゾフ <2217>

21. サービス業(0283) +1.23 りたりこ <7366> 、Ｍ＆Ａキャピ <6080> 、ＮＪＳ <2325>

22. 保険業(0280) +1.20 Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一生命ＨＤ <8750> 、かんぽ生命 <7181>

23. 石油・石炭(0259) +1.06 ニチレキＧ <5011> 、出光興産 <5019> 、日本コークス <3315>

24. 情報・通信業(0275) +1.04 ＡＣＣＥＳＳ <4813> 、シンプレクス <4373> 、アイスタイル <3660>

25. パルプ・紙(0256) +0.58 トーモク <3946> 、ザ・パック <3950> 、大王紙 <3880>

26. その他金融業(0281) +0.44 ＳＢＩアルヒ <7198> 、アイフル <8515> 、ＮＥＣキャピ <8793>

27. 電気機器(0266) -0.06 アドテスト <6857> 、芝浦 <6590> 、イビデン <4062>

28. 機械(0265) -0.39 マルマエ <6264> 、オルガノ <6368> 、日製鋼 <5631>

29. 鉱業(0252) -0.62 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

30. ガラス・土石(0261) -0.74 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、日東紡 <3110> 、フジミインコ <5384>

31. 化学(0257) -0.74 一工薬 <4461> 、東応化 <4186> 、バルカー <7995>

32. 精密機器(0268) -0.94 東京精 <7729> 、Ｖテク <7717> 、理計器 <7734>

33. 非鉄金属(0263) -4.87 フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、ＳＷＣＣ <5805>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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