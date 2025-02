激励訪問でも超人ぶりを発揮

ドジャースの大谷翔平投手が30日(日本時間31日)にロサンゼルス近郊パシフィック・パリセイズの消防署を訪問。山火事の消火作業に奮闘する消防士たちを激励した。一方で日本のSNSでは、大谷の人柄以外の面でも、その“大物感”に話題沸騰となっている。

大谷はベン・カスパリウス、エメット・シーハン両投手と消防署を訪れた。写真撮影やサインに応じ、消防士らを激励。また、ドジャース財団としてロサンゼルス市消防局財団に35万ドル(約5400万円)の寄付も行った。

現地では消防車の運転にも挑戦。はしご車の後部の運転補助席に座ってハンドルを握り、運転をサポートした。大型車両を器用に操る、運転技術も披露し、自身のインスタグラムでは「Thank you to our heroes」と、あらためて消防士たちに感謝のメッセージを発信した。

消防士たちと並んでメディア対応する大谷の様子が報道されると、SNSでは「どの消防士より屈強な大谷翔平」「これは期待の新人消防士」「スカウトされちゃう」「米国人よりも顔が小さくて脚が長い」「普通の日本人がこの中にいたらめちゃくちゃ小さく見えるんでしょうね」など、消防士と並んでも屈強さが目立つ193センチの肉体があらためて話題に。

また、消防車の運転席に少し窮屈そうに乗り込む姿には「これかわいい〜狭そうwww」「脚が長くてハンドルにぶつかってる?」「あんなに大きい消防車でさえ大谷さんが乗り込むと小さく見えちゃうのね笑」などのコメントも寄せられていた。(Full-Count編集部)