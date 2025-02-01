　1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比270円安の3万9360円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40847.39円　　ボリンジャーバンド3σ
40350.40円　　ボリンジャーバンド2σ
39853.40円　　ボリンジャーバンド1σ
39635.00円　　一目均衡表・転換線
39572.49円　　31日日経平均株価現物終値
39414.00円　　5日移動平均
39360.00円　　1日夜間取引終値
39356.40円　　25日移動平均
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39063.20円　　75日移動平均
39045.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38859.40円　　ボリンジャーバンド-1σ
38631.45円　　200日移動平均
38362.40円　　ボリンジャーバンド2σ
37865.41円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース