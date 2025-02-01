日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比270円安の3万9360円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40847.39円 ボリンジャーバンド3σ
40350.40円 ボリンジャーバンド2σ
39853.40円 ボリンジャーバンド1σ
39635.00円 一目均衡表・転換線
39572.49円 31日日経平均株価現物終値
39414.00円 5日移動平均
39360.00円 1日夜間取引終値
39356.40円 25日移動平均
39340.00円 一目均衡表・基準線
39063.20円 75日移動平均
39045.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38859.40円 ボリンジャーバンド-1σ
38631.45円 200日移動平均
38362.40円 ボリンジャーバンド2σ
37865.41円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40847.39円 ボリンジャーバンド3σ
40350.40円 ボリンジャーバンド2σ
39853.40円 ボリンジャーバンド1σ
39635.00円 一目均衡表・転換線
39572.49円 31日日経平均株価現物終値
39414.00円 5日移動平均
39360.00円 1日夜間取引終値
39356.40円 25日移動平均
39340.00円 一目均衡表・基準線
39063.20円 75日移動平均
39045.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38859.40円 ボリンジャーバンド-1σ
38631.45円 200日移動平均
38362.40円 ボリンジャーバンド2σ
37865.41円 ボリンジャーバンド3σ
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