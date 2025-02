「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新日本橋にオープンした、鳥料理専門店。老舗鳥すきやき店の2号店で、特別な日に訪れたくなる完全個室のお店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

鳥料理 ぼたん(東京・新日本橋)

暖簾をくぐり、店内へ 写真:お店から

2024年11月1日、新日本橋駅や神田駅から徒歩約3〜4分の場所に、鳥料理専門店「鳥料理 ぼたん」がオープンしました。

本店は、明治30年創業で、多くの文豪や文化人に愛されてきた「鳥すきやき ぼたん」。本店では個室が5名からしか利用できず、接待などでの利用が難しかったことや、冬季に満席が続くこともあったそう。

「特別な日の利用にフォーカスし、フルサービスを提供していきたい」という思いから、同店をオープンすることとなりました。

個室「長楽」 写真:お店から

店内には4名用の個室が5部屋。取り分けまでスタッフが行うため、ゆったりとくつろぎの時間を過ごすことができます。

お店で使用する器は伊万里焼や備前焼、有田焼や清水焼など、料理を彩るものを骨董品店から集め、椅子は日本のデザイナーが手がけたカッシーナ・イクスシー製。インテリアにもこだわりが詰まっています。

雉(キジ)の塩焼き 写真:お店から

同店でいただけるのは、本店伝統の鳥すきやきや親子丼のほか、都内の有名店で研鑽を積んだ料理長・眞藤剛志さんが作り出す、野鳥やジビエを含む多彩な鳥料理と季節を感じられる品々。「季節のおすすめコース」(9品・15,000円)は、鳥料理のさらなる可能性を感じられる逸品がそろいます。

ワインと日本酒の新しい提案 写真:お店から

おすすめは「季節のおすすめコース+ワイン日本酒ペアリング」(26,000円)。専属ソムリエによるワインと日本酒のマリアージュを楽しんで。

和モダンな空間 写真:お店から

「ぼたん」の店名に合わせ、洋服のボタンをあしらった個室サインや照明、日本を代表する左官職人・久住有生氏による左官アート壁、着物生地を使用した個室の特注照明など、店内のいたるところに上質なアクセントが散りばめられた空間も、訪れた人の心を掴みます。

特別な日に、大切な人と訪れたい「鳥料理 ぼたん」。近々ランチ営業も予定しているとのことで、今後も目が離せない一軒です。

食べログレビュアーのコメント

出典:yumi-ko7826さん

『完全個室の落ち着いた雰囲気と美味しい料理、スタッフの丁寧な接客で素敵な時間を過ごせました。

初めてペアリングをお願いしましたが、ワインや日本酒など、それぞれのお料理に合うものを選んでいただいて、お話もとても楽しく美味しくいただきました。

気持ちよく酔わせていただき大満足です』(yumi-ko7826さん)

※価格は税込。別途サービス料10%

<店舗情報>◆鳥料理 ぼたん住所 : 東京都千代田区鍛冶町1-9-19 GEMS新日本橋 3FTEL : 050-5594-8677

文:斎藤亜希

The post 老舗「鳥すきやき ぼたん」の新たな挑戦。すきやきと鳥料理コースを味わえる2号店がオープン(東京・新日本橋) first appeared on 食べログマガジン.