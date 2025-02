1月31日、チャンピオンズリーグ(CL)のノックアウトフェーズ・プレーオフの組み合わせ抽選会が行なわれ、以下の8カードが確定した(カッコ内はリーグフェーズの順位)。ブレスト(18位) vs パリ・サンジェルマン(15位)クラブ・ブルージュ(24位) vs アタランタ(9位)マンチェスター・シティ(22位) vs レアル・マドリー(11位)ユベントス(20位) vs PSV(15位)モナコ(17位) vs ベンフィカ(16位)スポルティング(23位) vs ドルトムント(10位)セルティック(21位) vs バイエルン(12位)フェイエノールト(19位) vs ミラン(13位)

最大の注目は、4年連続の対戦となるシティ対マドリーだろう。決勝で相まみえてもおかしくない好カードの実現に、SNS上では次のような声が上った。「楽しみすぎる」「本当に鬼だ」「ここでマドリーvsシティまじか!」「ガチでシティ対マドリーやんえぐ」「どっちかがプレーオフで消えるんか」「毎年戦っとんなほんまマジでこの2チーム」「早すぎる」「マドリーVSシティのプレーオフはやばい」「どっちか消えちゃうのか」「決勝戦より盛り上がりそう H&Aだし」「どんだけ仲が良いんだよ(笑)」目が離せないプレーオフは、第1レグが2月11日と12日、第2レグが同18日と19日に開催される。構成●サッカーダイジェストWeb編集部