「It′s raining cats and dogs.」の意味は？イヌやネコが降ってくるわけではない！

果たして、正解は?

正解は「土砂降りだよ」でした!

決してネコやイヌが降ってきているわけではありません。

雨が激しく降る様子を表したいときに使うことができます。

「It's raining cats and dogs today. Don't forget to take an umbrella.」

(今日は土砂降りだ。傘を持っていくのを忘れないで)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。