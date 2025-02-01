¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ÎDAIKI¡¢WOOOLY³ô¼°²ñ¼Ò±¿±Ä¤Î¡È½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡ÉË¬Ìä ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ö¶È½ê¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
Á´¹ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¤ËÈÖÁÈÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦TOKYO FM¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥É¡×¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¡ÁDAIKI¤ÎInclusive Monday!¡Á¡Ø¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¡×¡£¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿SOCIAL WORKEEERZ ÂåÉ½¤ÎDAIKI¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎARISA¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¡ÊÃ¯¤âÃç´Ö³°¤ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ë¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÄ©Àï¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢WOOOLY³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ºë¶Ì¸©Í¿ÌîËÜÄ®¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤òË¬Ìä¡£°ìÆü¤ÎÎ®¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¸«³Ø¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î´¶ÁÛ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿¤È¤Ï¡ä
¾ã¤¬¤¤¤äÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½¢Ï«¤Îµ¡²ñ¤äÀ¸»º³èÆ°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£A·¿¤Ï¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó°ìÈÌ½¢Ï«¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢B·¿¤Ï¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤º¡¢¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿À¸»º³èÆ°¤Ë±þ¤¸¤Æ¹©ÄÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÐ²Á¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£B·¿¤ÏÂÎÄ´¤ä¾ã¤¬¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¡»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Æ¡¹¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à
ARISA¡§WOOOLY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¾ã¤¬¤¤¤òÊú¤¨¤¿Êý¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤ËÆ¯¤¯µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢»ÜÀß³°½¢Ï«Àè¤ò´Þ¤à65¥õ½ê¤Î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯4·î¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬º£²óË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JRºëµþÀþ¡¦Í¿ÌîËÜÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¦¡¼¥ê¡¼Í¿ÌîËÜÄ®¤Ç¤¹¡£¥¦¡¼¥ê¡¼Í¿ÌîËÜÄ®¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¸áÁ°Ãæ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤¿¤¿¤ß¤ä¡¢¤ª¤·¤Ü¤ê´¬¤¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¸á¸å¤ÏÁÏºî³èÆ°¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºàÅöÆü¤Ï¡¢10Ì¾°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿BGM¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êºî¶È¸å¤Ï¡ËÅÉ¤ê³¨¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦¡¢ºï¤Ã¤Æ¿§¹ç¤¤¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
DAIKI¡§¤¢¤ì¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
ARISA¡§¤¢¤È¤Ï¡¢´Á»ú¤äÍý²Ê¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
DAIKI¡§ºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ÅÉ¤ê³¨¤À¤Ã¤¿¤ê¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë³Æ¼«¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢¡ÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀ¹¤ó
ARISA¡§¸áÁ°Ãæ¤Ïºî¶È¡¢¸á¸å¤ÏÁÏºî³èÆ°¤ä¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤ë¤È¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Êý¤Ï¸á¸å¤Î»þ´Ö¤â¤ª¤·¤Ü¤ê´¬¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
DAIKI¡§¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÏÂ©È´¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢È¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÎÌ¤Î¤ª¤·¤Ü¤ê¤òÃ¸¡¹¤È´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºî¶ÈÃæ¤âÍ¾²Ë¤Î»þ´Ö¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢ºî¶È¼«ÂÎ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ARISA¡§»ä¤¿¤Á¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢2¡¢3ÀÊ¤°¤é¤¤Î¥¤ì¤¿Êý¤«¤é¹ç¤¤¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤óÆ±»Î¤â¤¹¤´¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
DAIKI¡§¿¦°÷¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤óÆ±»Î¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢¡´õË¾¼Ô¤Ï¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë
ARISA¡§¥¦¡¼¥ê¡¼Í¿ÌîËÜÄ®¤Î1³¬¤Ïºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2³¬¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥¦¡¼¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¶á½ê¤ÎÊý¡¹¤â¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
DAIKI¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬ºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢µÞ¤¤¤Ç2³¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤·¤Æ¤Í¡£¥â¡¼¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
ARISA¡§¿¦°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥·¥Õ¥È¤Ç¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤ë¿Í¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥«¥Õ¥§¤ËÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Å¹°÷¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¼«¤éÂÐ±þ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
DAIKI¡§¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤ä¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
ARISA¡§WOOOLY¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
DAIKI¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤¢¤ë¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤ÇÆ°¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍøÍÑ¼Ô¤À¤±¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
ARISA¡§¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥¦¡¼¥ê¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤éÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡³£¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÊ¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò1¿Í¤Ç¤ä¤ëÎ®¤ì¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
DAIKI¡§1Æü¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉ¤¦¤È¡¢³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¾Ð´é¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ARISA¡§¥«¥Õ¥§¤Î¤Û¤¦¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢1³¬¤Ç¤Îºî¶È¤ÏÌÛ¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¾å¤ËÍè¤¿¤é¡Ö¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
DAIKI¡§À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤é¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ù¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Íè¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯¾Ð´é¤Ç¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¿¦°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÃ¯¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤ò»ö¶È½ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Èµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¡É¤¬WOOOLY»ö¶È½ê¤ÎÌ¥ÎÏ
ARISA¡§¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ö²¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
DAIKI¡§²¹¤«¤¤¤·¡¢Â¾¤Î»ö¶È½ê¤«¤é¸«³Ø¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´°÷¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¦°÷¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥¢¥Ä¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¤·¡¢Í¥¤·¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê»ö¶È½ê¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ö¶È½ê¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤Î»ö¶È½ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿Í¤È¤Î²¹¤â¤ê¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ARISA¡§WOOOLY¤µ¤ó¤Î¡Ö³Ú¤·¤¯¡¦²¹¤«¤¯¡¦½À¤é¤«¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ÁDAIKI¤ÎInclusive Monday!¡Á¡Ø¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍËÆü 19:00¡Á20:55 ¡ÊÀ¸ÊüÁ÷¡Ë
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§DAIKI¡¢ARISA
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎDAIKI¡¢ARISA
¡ã½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿¤È¤Ï¡ä
¾ã¤¬¤¤¤äÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½¢Ï«¤Îµ¡²ñ¤äÀ¸»º³èÆ°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£A·¿¤Ï¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó°ìÈÌ½¢Ï«¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢B·¿¤Ï¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤º¡¢¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿À¸»º³èÆ°¤Ë±þ¤¸¤Æ¹©ÄÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÐ²Á¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£B·¿¤ÏÂÎÄ´¤ä¾ã¤¬¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¡»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Æ¡¹¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à
ARISA¡§WOOOLY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¾ã¤¬¤¤¤òÊú¤¨¤¿Êý¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤ËÆ¯¤¯µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢»ÜÀß³°½¢Ï«Àè¤ò´Þ¤à65¥õ½ê¤Î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯4·î¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬º£²óË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JRºëµþÀþ¡¦Í¿ÌîËÜÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¦¡¼¥ê¡¼Í¿ÌîËÜÄ®¤Ç¤¹¡£¥¦¡¼¥ê¡¼Í¿ÌîËÜÄ®¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¸áÁ°Ãæ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤¿¤¿¤ß¤ä¡¢¤ª¤·¤Ü¤ê´¬¤¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¸á¸å¤ÏÁÏºî³èÆ°¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºàÅöÆü¤Ï¡¢10Ì¾°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿BGM¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êºî¶È¸å¤Ï¡ËÅÉ¤ê³¨¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦¡¢ºï¤Ã¤Æ¿§¹ç¤¤¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
DAIKI¡§¤¢¤ì¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
ARISA¡§¤¢¤È¤Ï¡¢´Á»ú¤äÍý²Ê¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
DAIKI¡§ºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ÅÉ¤ê³¨¤À¤Ã¤¿¤ê¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë³Æ¼«¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢¡ÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀ¹¤ó
ARISA¡§¸áÁ°Ãæ¤Ïºî¶È¡¢¸á¸å¤ÏÁÏºî³èÆ°¤ä¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤ë¤È¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Êý¤Ï¸á¸å¤Î»þ´Ö¤â¤ª¤·¤Ü¤ê´¬¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
DAIKI¡§¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÏÂ©È´¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢È¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÎÌ¤Î¤ª¤·¤Ü¤ê¤òÃ¸¡¹¤È´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºî¶ÈÃæ¤âÍ¾²Ë¤Î»þ´Ö¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢ºî¶È¼«ÂÎ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ARISA¡§»ä¤¿¤Á¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢2¡¢3ÀÊ¤°¤é¤¤Î¥¤ì¤¿Êý¤«¤é¹ç¤¤¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤óÆ±»Î¤â¤¹¤´¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
DAIKI¡§¿¦°÷¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤óÆ±»Î¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»Å»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤ª¤·¤Ü¤ê´¬¤Ãæ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤ËDAIKI¤ÈARISA¤¬¼èºàÃæ
¢¡´õË¾¼Ô¤Ï¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë
ARISA¡§¥¦¡¼¥ê¡¼Í¿ÌîËÜÄ®¤Î1³¬¤Ïºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2³¬¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥¦¡¼¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¶á½ê¤ÎÊý¡¹¤â¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
DAIKI¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬ºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢µÞ¤¤¤Ç2³¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤·¤Æ¤Í¡£¥â¡¼¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
ARISA¡§¿¦°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥·¥Õ¥È¤Ç¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤ë¿Í¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥«¥Õ¥§¤ËÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Å¹°÷¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¼«¤éÂÐ±þ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
DAIKI¡§¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤ä¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
ARISA¡§WOOOLY¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
DAIKI¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤¢¤ë¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤ÇÆ°¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤¬¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥¦¡¼¥ê¡¼¡×¤ÇARISA¤ÈDAIKI¤òÀÜµÒÃæ
¢¡ÍøÍÑ¼Ô¤À¤±¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
ARISA¡§¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥¦¡¼¥ê¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤éÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡³£¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÊ¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò1¿Í¤Ç¤ä¤ëÎ®¤ì¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
DAIKI¡§1Æü¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉ¤¦¤È¡¢³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¾Ð´é¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ARISA¡§¥«¥Õ¥§¤Î¤Û¤¦¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢1³¬¤Ç¤Îºî¶È¤ÏÌÛ¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¾å¤ËÍè¤¿¤é¡Ö¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
DAIKI¡§À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤é¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ù¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Íè¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯¾Ð´é¤Ç¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¿¦°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÃ¯¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤ò»ö¶È½ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Èµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¡É¤¬WOOOLY»ö¶È½ê¤ÎÌ¥ÎÏ
ARISA¡§¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ö²¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
DAIKI¡§²¹¤«¤¤¤·¡¢Â¾¤Î»ö¶È½ê¤«¤é¸«³Ø¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´°÷¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¦°÷¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥¢¥Ä¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¤·¡¢Í¥¤·¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê»ö¶È½ê¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ö¶È½ê¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤Î»ö¶È½ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿Í¤È¤Î²¹¤â¤ê¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ARISA¡§WOOOLY¤µ¤ó¤Î¡Ö³Ú¤·¤¯¡¦²¹¤«¤¯¡¦½À¤é¤«¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ÁDAIKI¤ÎInclusive Monday!¡Á¡Ø¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍËÆü 19:00¡Á20:55 ¡ÊÀ¸ÊüÁ÷¡Ë
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§DAIKI¡¢ARISA
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://musicbird.jp/cfm/timetable/daiki/