½ªÇäÁ°¤ËµÞ¤¤¤Çーーー¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥ß¥¹¥É¡Û¼êÅÚ»º¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦♡¡Ö¸ÂÄê¥Ý¥ó¥Ç¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¸ÄÀË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ú¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡Û¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤¬Àä»¿¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç4¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤Ã¡ª¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢@yuumogu22¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·ã¿ä¤·¤¹¤ë¤³¤Á¤é¡£¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥·¥ç¥³¥éÀ¸ÃÏ¡×¤Ë¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡×¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î1ÉÊ¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢ー¥â¥ó¥É¡×¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¹ë²Ú¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ç¥³¹¥¤½¸¹ç¡ª¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦À¸¥Á¥ç¥³¥·¥ç¥³¥é¡×
¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤È¡ÖÀ¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Á¤é¡£@yuumogu22¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¤È¤í¤Ã¤È¤â¤Á¤â¤Á¡×¤Î¿©´¶¤Ç¡Ö¥«¥«¥ª¤¬¶¯¤á¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¡×¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡×¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\226¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¡ÖÀ¸ÃÏ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È´¶¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¹¥¤¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¤Ã¡ª¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¶¥¯¥·¥ç¥³¥é¡×
3¤ÄÌÜ¤Î¸ÂÄê¥Ý¥ó¥Ç¤Ï¡¢@yuumogu22¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Î¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¶¥¯¥·¥ç¥³¥é¡×¡£¡Ö¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ë¡Ö¥¯¥é¥ó¥Á¤ò¾è¤»¤¿¡×¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê1ÉÊ¤Ç¡ÖÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥â¥Á¥â¥Á¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤è¤¯¹ç¤¦¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\205¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¼êÅÚ»º¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¡Ö¾Æ¤¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¡£¡Ö¾Æ¤¥Ý¥ó¥Ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤ò¾Æ¤¯¤À¤±¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¤¬Ì¥ÎÏ¡£@fiore_0621¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¤Î¤´ÍÍ»Ò¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¤´Ë«Èþ¥Ç¥¶ー¥È¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@yuumogu22ÍÍ¡¢@fiore_0621ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.A