¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×£±£°»þ´ÖÄ¶²ñ¸«¡Ä¡ÖÊÀ¼Ò·Ð±Ä¿Ø¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ¼¡Ä¤ªµ¤¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×ÄØ¸¶·Ä»Ò¥¢¥Ê¡Ö½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡×¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£µ»þÈ¾¡Ë¤Ï£±Æü¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¡Ê£µ£²¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬£²£·Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¸«¤ò½ä¤ê»ëÄ°¼Ô¤«¤é£·£´£°£°·ï°Ê¾å¤Î°Õ¸«¡¢»ØÅ¦¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤ÎÅÏÊÕÏÂÍÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÃæµï»á¤È½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î±Æ¶Á¤¬¤¬¼Ò²ñ¤ËµÚ¤Ð¤·¤¿±Æ¶Á¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Éé¤¦¤Ù¤ÀÕÇ¤¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¸«¤ò¼õ¤±¡ÖÃæµï»á¤òÈÖÁÈ¤Ëµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ÖÆü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤ÎÉÔºß¤ÈÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¡×¡Ö£±£°»þ´Ö²ñ¸«¤òÊüÁ÷¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤ÎÀ§Èó¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¾Ò²ð¡¢¤Þ¤¿¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¼±¼Ô¤¬¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£±£°»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ¸«¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤ÎÄØ¸¶·Ä»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö²ñ¸«¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¤¿¤á¤ËµÙ·Æ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤äÊÀ¼Ò·Ð±Ä¿Ø¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°ìÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªµ¤¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÅÏÊÕÏÂÍÎ¥¢¥Ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÄØ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬°Ê¸å¡¢¤Ê¤¤¤è¤¦»ä¤¿¤Á¤â°ú¤Â³¤¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£