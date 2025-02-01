¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û¡Ö¹Ã»Ò±à»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆóÎÝ¼ê¡×Ä®ÅÄÍ§½á¤µ¤ó¤¬Êì¹»¡¦¾ïÍÕÂçµÆÀî¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤¼¤Ò£µ¾¡¡ÊÍ¥¾¡¡Ë¤·¤Æ¡×
¡¡£³·î£±£¸Æü³«Ëë¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ë¾ïÍÕÂçµÆÀî¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡££²£°£°£·Ç¯Âç²ñ¤ÎÁ´¹ñ£Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¹Ã»Ò±à»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆóÎÝ¼ê¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿Ä®ÅÄÍ§½á¡Ê¤È¤â¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¡Ê£³£´¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤·¤º¤ª¤«ÊóÃÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë£´µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿Ì¾Áª¼ê¤¬¡¢Êì¹»¤Ø¤Î»×¤¤¤ÈÌîµå¿¶¶½¤ËÎå¤àº£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á°ËÆ£¡¡ÌÀÆü¹á¡Ë
¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡¥»¥ó¥Ð¥ÄÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤·¤¿£°£·¡¢£°£¸Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£Êì¹»¤ò½ËÊ¡¤·¤Ê¤¬¤é£±£¸Ç¯Á°¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë½Ð¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¥»¥ó¥Ð¥Ä¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢·è¾¡¤Ç¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤è¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£°£·Ç¯½Õ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ï¡¢£±³ØÇ¯¾å¤Ç¸½ºß¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÀÐ²¬ÎÊºÈ´ÆÆÄ¡Ê£³£µ¡Ë¤È·Ð¸³¡££³Ç¯²Æ¤Ï½à£Ö¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½Õ¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç£±»î¹ç¤º¤ÄÀï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ëÀÐ²¬¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¤¼¤Ò£µ¾¡¡ÊÍ¥¾¡¡Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ½ª³ØÇ¯¤Ç·Þ¤¨¤¿£°£¸Ç¯²Æ¤ÏºÆ»°¡¢²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¤È¤Î·è¾¡¡Ê£°¡ü£±£·¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥«¥ó¥É¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐË¾¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÌ¾¼Â¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆóÎÝ¼ê¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥»¥«¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î¾¾ËÜ¹¬°ìÏº¤µ¤ó¡ÊÅö»þ²£ÉÍ¡¢¸½¡¦Åì¼Ç¡Ë¡¢Âçºå¶Í°þ¤Î¿¹Àî¿¿Íº¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤À£²£³ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£³Ç¯¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥ä¥Þ¥Ï¤Ç¸½Ìò°úÂà¡££±£·Ç¯¤Ë»ùÆ¸Ê¡»ã»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥°¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¡×¤òÎ©¤Á¤¢¤²¡¢¸½ºß¤ÏÉÍ¾¾»Ô¤Ç£µ¤Ä¤Î»ö¶È½ê¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¡£¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡Åö»þ¤Î·Ð¸³¤¬Âè£²¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤Îµ¢¤ê¤Ë¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤ò»ý¤ÄÃË¤Î»Ò¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡ØÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¥ä¥Þ¥Ï¤Î»þ¤Ë¡¢°úÂà¤·¤¿¤éÄ¾ÀÜ¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¤Î¼èºà¾ì½ê¤Ï»ö¶È½ê¤Î±þÀÜ¼¼¡£µÆÀî»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»À¸³è¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¼éÈ÷¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡££±Ç¯½©¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅß¤Ë¤ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Ä«¤ËÍ··â¼ê¤ÎÀèÇÚ¤È£²¿Í¤Ç£³»þ´Ö¡¢¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Êü²Ý¸å¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤òÍÂ¤«¤ê¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¤Ç¤ÏÌ¤½¢³Ø»ù¤ÎÀ¸³è¼«Î©»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢£²£³Ç¯¤Ë¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö£Ä£é£ç£î£é£ô£ù£ó¡×¤òÁÏÀß¡£»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤ËÌîµå¶µ¼¼¤ò³«¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÌîµå¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤é¤¯Ìîµå¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÌîÅç¡ÊÂç²ð¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ£³¿Í¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÆ°²è¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÆüËÜÌ¤Íè¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¶¨²ñ¤Ë¤â½êÂ°¡£¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡¦»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ËÍÑ¶ñ¤òÌµ½þÄó¶¡¤¹¤ë³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ºËÜ¶È¤òÂè°ì¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÀÅ²¬¤ÎÌîµå¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£º£¸å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¼çºÅ¤ÇÂç²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÂç²ñ¤â³«ºÅ¤·¤¿¤¤¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò¸Æ¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤È¹Ã»Ò±à¡¡£²Ç¯½Õ¤«¤é£´µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤âÇØÈÖ¹æ£´¤Ç¡¢ÂÇ½ç¤Ï£²Ç¯»þ¤¬£²ÈÖ¡¢£³Ç¯»þ¤Ï£³ÈÖ¡£½é¤Î¹Ã»Ò±à¤È¤Ê¤Ã¤¿£²Ç¯½Õ¤Ï¡¢Âç³ÀÆüÂç¤È¤Î·è¾¡¤Ç½é²ó¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Á¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÌ»»£·»î¹çÌÜ¤Ç¤Î¹Ã»Ò±à£±¹æ¤È¤Ê¤ê¡¢¸©Àª£²£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Æ±Ç¯²Æ¤Ï£´¶¯¡¢£³Ç¯½Õ¤Ï£³²óÀïÇÔÂà¡£½àÍ¥¾¡¤·¤¿£³Ç¯²Æ¤ÏÂç²ñ£µ»î¹ç¤ÇÌµ¼ººö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Ä®ÅÄ¡¡Í§½á¡Ê¤Þ¤Á¤À¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¹£°Ç¯£¶·î£²£±Æü¡¢¾ÂÄÅ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£´ºÐ¡£ÀÅ±º¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡¢»°Åç¥·¥Ë¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢¾ïÍÕµÆÀî¡Ê¸½¾ïÍÕÂçµÆÀî¡Ë¤ËÆþ³Ø¡£¿Ê³Ø¤·¤¿ÁáÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤ËÃæÂà¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥ä¥Þ¥Ï¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£ÆÈ¿È¡£·ì±Õ·¿£Á¡£