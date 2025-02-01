¸«¾å°¦¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó·èÄê¤ò¥Õ¥¸·î9¸½¾ì¤¬½ËÊ¡¡¡¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÀ¤³¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸«¾å°¦¡Ê24¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß½Ð±éÃæ¤Î¥Õ¥¸·î9¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢NHK¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó·èÄê¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¸«¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¹æµã¤¹¤ë¸«¾å°¦
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¸«¾å¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö19¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¹¬¡¢¡¢´¶¼Õ¡¢¡¢¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¼ê½ñ¤¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÀ¤³¦¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¸«¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¹æµã¤¹¤ë¸«¾å°¦
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¸«¾å¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö19¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¹¬¡¢¡¢´¶¼Õ¡¢¡¢¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¼ê½ñ¤¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÀ¤³¦¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£