¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð±é¸å¤Î²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þÌÀ¤«¤¹¡¡¡Øwith MUSIC¡Ù2»þ´ÖSP¸«¤É¤³¤í¸ø³«¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å8¡§54¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢Æü¸þºä46¤â¡ª½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¾¾ËÜ°ËÂå¡¢Æü¸þºä46¡Êº´¡¹ÌÚÈþÎè¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢¾®ºäºÚ½ï¡Ë¡¢&TEAM¡ÊFUMA¡¢K¡¢HARUA¡Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¡Ö1°Ì¤ò¤È¤Ã¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°50Áª¡×VTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤Ï¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¼ã¼Ô¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡£ºòÇ¯Ëö¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤òÏÃ¤¹¡£ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¡Ö¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ù¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤¢¤Ã¤Á¡Ù¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÌ¾»É¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢°ã¤¦¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡×¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ò¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê²È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤ò¥Û¡¼¥à¤Î¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö1°Ì¤ò¤È¤Ã¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°50Áª¡×¤Ë¤ÏÆü¸þºä46¡ÖÀÄ½Õ¤ÎÇÏ¡×¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¡Ø´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®ºä¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡¡FUMA¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¥³¥Ö¥¯¥í¤Î¡ÖÅ²-¤ï¤À¤Á-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È·ÝÇ½³¦¤¬Ì´¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£HARUA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡×¡£¡ÖÄÌ¤Ã¤Æ¤¿Ãæ³Ø¹»¤ÎÊ¸²½º×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡×¤òÄ°¤¯¤È¡Ö¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ëºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¿ÀÍÍ¤È¤ÎÌóÂ«¡×¡£¡ÖºÇ¶á¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤ë¤ÈÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇÄ¹¤Ï¡×¤È¤¤¤¦É×ÉØ·ö²Þ»ö¾ð¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46²ÏÅÄ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤ÏYUI¤Î¡ÖI¡Çll be¡×¡£¡ÖÊì¤¬YUI¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÍÄ¤¤»þ¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¡¢¾åµþ¤¹¤ëºÝ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡ª¥®¥ê¥®¥ê¥È¡¼¥¯¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª±þ±ç¥½¥ó¥°¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢11¶Ê¤òSP¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¡¢May J.¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡Little Glee Monster¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡ØÂè96²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù±þ±ç²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÎÞ¤¬¡×¤Î2¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£hitomi¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¹â¶¶¾°»ÒÁª¼ê¤¬»î¹çÁ°¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¡È¶â¥á¥À¥ë¥½¥ó¥°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖLOVE 2000¡×¤ò²Î¤¦¡£
¡¡&TEAM¤Ï¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¾¾ËÜ°ËÂå¤Ï1981Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢40Ç¯°Ê¾åÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë²Î¤ï¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÅö»þ17ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖShine¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥É¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î¶Ê¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¡¢¹â¶¶Í¥¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤Ç2015Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ßÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢HIPPY¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¥¿¥¤¥È¥ëÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢TikTok¤Ç1²¯²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯±þ±ç¥½¥ó¥°¤Î¡Ö·¯¤ËÊû¤²¤ë±þ±ç²Î¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢&TEAM¤ÏBTS¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡×¤òSP¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æü¸þºä46¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢Little Glee Monster¡ÖBreak out of your bubble¡×¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡Ö±«É÷¶õÆú¡×¡¢¹â¶¶Í¥¡Ö¥¥»¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶Ê¤âÁ÷¤ë¡£
¡Ú2·î1ÆüÊüÁ÷¡Øwith MUSIC¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¢¨50²»½ç
¥¢¥ó¥ß¥«¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢&TEAM¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢¹â¶¶Í¥¡¢HIPPY¡¢hitomi¡¢Æü¸þºä46¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¡¢May J.¡¢Little Glee Monster
MC¡§ÍÆ¯Í³Èþ»Ò
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡§¾¾²¼Þ«Ê¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢Æü¸þºä46¤â¡ª½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¾¾ËÜ°ËÂå¡¢Æü¸þºä46¡Êº´¡¹ÌÚÈþÎè¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢¾®ºäºÚ½ï¡Ë¡¢&TEAM¡ÊFUMA¡¢K¡¢HARUA¡Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¡Ö1°Ì¤ò¤È¤Ã¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°50Áª¡×VTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤Ï¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¼ã¼Ô¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡£ºòÇ¯Ëö¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤òÏÃ¤¹¡£ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¡Ö¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ù¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤¢¤Ã¤Á¡Ù¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÌ¾»É¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢°ã¤¦¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡×¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ò¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê²È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤ò¥Û¡¼¥à¤Î¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡FUMA¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¥³¥Ö¥¯¥í¤Î¡ÖÅ²-¤ï¤À¤Á-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È·ÝÇ½³¦¤¬Ì´¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£HARUA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡×¡£¡ÖÄÌ¤Ã¤Æ¤¿Ãæ³Ø¹»¤ÎÊ¸²½º×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡×¤òÄ°¤¯¤È¡Ö¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ëºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¿ÀÍÍ¤È¤ÎÌóÂ«¡×¡£¡ÖºÇ¶á¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤ë¤ÈÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇÄ¹¤Ï¡×¤È¤¤¤¦É×ÉØ·ö²Þ»ö¾ð¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46²ÏÅÄ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¤ÏYUI¤Î¡ÖI¡Çll be¡×¡£¡ÖÊì¤¬YUI¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÍÄ¤¤»þ¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¡¢¾åµþ¤¹¤ëºÝ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡ª¥®¥ê¥®¥ê¥È¡¼¥¯¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª±þ±ç¥½¥ó¥°¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢11¶Ê¤òSP¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¡¢May J.¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡Little Glee Monster¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡ØÂè96²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù±þ±ç²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÎÞ¤¬¡×¤Î2¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£hitomi¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¹â¶¶¾°»ÒÁª¼ê¤¬»î¹çÁ°¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¡È¶â¥á¥À¥ë¥½¥ó¥°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖLOVE 2000¡×¤ò²Î¤¦¡£
¡¡&TEAM¤Ï¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¾¾ËÜ°ËÂå¤Ï1981Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢40Ç¯°Ê¾åÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë²Î¤ï¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÅö»þ17ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖShine¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥É¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î¶Ê¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¡¢¹â¶¶Í¥¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤Ç2015Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ßÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢HIPPY¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¥¿¥¤¥È¥ëÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢TikTok¤Ç1²¯²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯±þ±ç¥½¥ó¥°¤Î¡Ö·¯¤ËÊû¤²¤ë±þ±ç²Î¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢&TEAM¤ÏBTS¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡×¤òSP¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æü¸þºä46¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢Little Glee Monster¡ÖBreak out of your bubble¡×¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡Ö±«É÷¶õÆú¡×¡¢¹â¶¶Í¥¡Ö¥¥»¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶Ê¤âÁ÷¤ë¡£
¡Ú2·î1ÆüÊüÁ÷¡Øwith MUSIC¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¢¨50²»½ç
¥¢¥ó¥ß¥«¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢&TEAM¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢¹â¶¶Í¥¡¢HIPPY¡¢hitomi¡¢Æü¸þºä46¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¡¢May J.¡¢Little Glee Monster
MC¡§ÍÆ¯Í³Èþ»Ò
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡§¾¾²¼Þ«Ê¿