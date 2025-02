日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』2時間スペシャル(後7:00〜後8:54)が、きょう1日に放送される。それに先立って、見どころが公開された。スタジオでは松本伊代、日向坂46(佐々木美玲、河田陽菜、小坂菜緒)、&TEAM(FUMA、K、HARUA)、こっちのけんとが「1位をとった応援ソング50選」VTRを見ながらトークする。こっちのけんと「はいよろこんで」は、生きづらさを感じる若者への応援歌。昨年末、紅白歌合戦でも披露されたが、その後の家族の反応を話す。有働由美子が「『こっちのけんと』さんじゃないですか。『あっち』もあるわけですよね」と聞くと、「サラリーマン時代に、スーツを着て名刺を渡している時の自分が、違う自分というか」「そっちを『あっちのけんと』にして、歌を歌ったり家でリラックスしているほうをホームの『こっちのけんと』というようにした」と明かす。

「1位をとった応援ソング50選」には日向坂46「青春の馬」も登場。「『頑張れ!』ってする振り付けがあったりして、ライブでもたくさん盛り上がってくださいます」と小坂が話す。FUMAは「人生の応援ソング」としてコブクロの「轍-わだち-」について「学生の頃からずっと芸能界が夢で、オーディションもたくさん受けていたんです」と、この曲にまつわる当時の思い出を語る。HARUAにとっての「人生の応援ソング」は、米津玄師の「ピースサイン」。「通ってた中学校の文化祭のテーマソング」だったそうで、今でも「ピースサイン」を聴くと「しなきゃ」と思ってしまうことがあるという。松本の「人生の応援ソング」は、夫婦の実話を元に作られた楽曲「神様との約束」。「最近しないんですけど、すると長いんですよ。最長は」という夫婦喧嘩事情にスタジオから驚きの声が上がる。日向坂46河田の「人生の応援ソング」はYUIの「I’ll be」。「母がYUIさんのことが大好きで、ずっと幼い時から聴いていた」と、当時、上京する際の飛行機の中でも聴いていたことを振り返る。番組後半では、ゲスト陣がどのようにピンチを乗り切ったのかを明かす「人生の大ピンチ!ギリギリトーク」コーナーも行う。「大ヒット!応援ソングメドレー」では、11曲をSPメドレーで届ける。こっちのけんとは日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞した大ヒット曲「はいよろこんで」、May J.はヒット曲「私は最強」をスペシャルカバーする。Little Glee Monsterはポップなメロディーと前向きな歌詞が特徴なヒット曲「世界はあなたに笑いかけている」と『第96回全国高校サッカー選手権大会』応援歌に起用された「いつかこの涙が」の2曲をメドレーで歌唱する。hitomiはシドニーオリンピックで高橋尚子選手が試合前に聴いていたことでも話題となり、当時“金メダルソング”と呼ばれた大ヒット曲「LOVE 2000」を歌う。&TEAMは、2ndアルバムのタイトル曲で新たな始まりに挑戦する少年たちを描いた「雪明かり(Yukiakari)」をパフォーマンス。松本伊代は1981年にリリースし、40年以上幅広い世代に歌われ続ける名曲「センチメンタル・ジャーニー」、家入レオは高校生の当時17歳の時にリリースし大ヒットを記録した「Shine」を歌唱する。アンミカはポジティブワードがちりばめられた珠玉の曲「アンミカーニバル」、高橋優は前向きな歌詞で2015年のリリース以降多くの人に愛されている「明日はきっといい日になる」、HIPPYはプロ野球選手の登場曲タイトル別ランキングで1位を獲得し、TikTokで1億回再生を超えるなど、心に響く応援ソングの「君に捧げる応援歌」を披露する。さらに、&TEAMはBTSの大ヒット曲「Dynamite」をSPカバーする。そのほか、日向坂46「卒業写真だけが知っている」、Little Glee Monster「Break out of your bubble」、家入レオ「雨風空虹」、高橋優「キセキ」といった新曲も送る。【2月1日放送『with MUSIC』出演アーティスト】※50音順アンミカ、家入レオ、&TEAM、こっちのけんと、高橋優、HIPPY、hitomi、日向坂46、松本伊代、May J.、Little Glee MonsterMC:有働由美子アーティストナビゲーター:松下洸平