¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³25%´ØÀÇ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë10¡óÄÉ²Ã¡¡1Æü¼Â¹Ô¡¡ÊÆÊóÆ»´±
¡¡ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï1·î31Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Ë25%¤Î´ØÀÇ¤ò2·î1Æü¤Ë¤«¤±¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤â10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÆ±Æü¤«¤é²Ý¤¹¡£¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï1Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ï¤¢¤¹¡¢´ØÀÇ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢2·î1Æü¤Î´ØÀÇÈ¯Æ°¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï1·î31Æü¡¢È¯Æ°¤Ï3·î1Æü¤À¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊóÆ»¤Ï¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÈ¯Æ°¤·¤¿´ØÀÇ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤Î·èÄê¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï1·î30Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¤ä¥á¥¥·¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ2·î1Æü¤Î´ØÀÇÈ¯Æ°¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¾¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤¬Êú¤¨¤ëËÇ°×ÀÖ»ú¤âÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âËÇ°×¾å¤ÎÀ©ºÛ¤Î¼Â¹Ô¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£