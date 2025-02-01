¡ÖÅ´Æ»¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Ç¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡×¤â¡Ä¡ÄÏ·ÊÞÀìÌç»¨»ï¤ÎµÙ´©¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
¡¡Î¹¹Ô¶È³¦¸þ¤±¤ÎÀìÌç»ï¡Ö½µ´©¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡×¡Ê¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡¿´©¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯3·î31Æü¹æ¡ÊÄÌ´¬3447¹æ¡Ë¤ÇµÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£1·î27Æü¡¢´©¹Ô¸µ¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ë¤¬¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿1964Ç¯6·î¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÇÁÏ´©60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀìÌç»ï¤¬Îò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö½µ´©¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡×¤Ï¹ñºÝ´Ñ¸÷»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë»º¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤ÆÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡£°ÊÍè¡¢¡Ö´Ñ¸÷Î¹¹Ô»Ô¾ì¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÆ°¸þ¤òÆÃ½¸´ë²è¤ä¥Ë¥åー¥¹¤Ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎµÙ´©¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±»ï¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Ø¤È»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤«¡¢»ä¤¿¤Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï·ãÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ´©¤«¤é60Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µÙ´©¤ËÈ¼¤¤¡¢Äê´ü¹ØÆÉ¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤â3·î31Æü¤Ç¾ðÊó¤Î¹¹¿·¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤âÆ±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ»ß¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤ÇÀìÌç»ï¤¬µÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¤â¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬°¦ÆÉ¤¹¤ëÀìÌç»ï¡ÖÅ´Æ»¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡×¤¬4·î21ÆüÈ¯Çä¤Î2025Ç¯6·î¹æ¤Î´©¹Ô¤òºÇ¸å¤Ë¡¢µÙ´©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ì¡²è»¨»ï¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤¬¸®ÊÂ¤ßÉô¿ô¤ò¸º¤é¤¹Ãæ¡¢ÆÃÄê¤Î¼ñÌ£¿Í¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿»¨»ï¤ÏÉô¿ô¤¬·øÄ´¤È¤µ¤ì¡¢º£¸å¤âÂç¤¤¯Éô¿ô¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½ÐÈÇ³¦¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÀìÌç»ï¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÉô¿ô¤Ç´©¹Ô¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¼±¼Ô¤â¤¤¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²¸º¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢ÀìÌç»ï¤ÎÅß¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀìÌç»ï¤äÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊÔ½¸¼Ô¤ò²ðºß¤·¤¿ÎÉ¼Á¤Êµ»ö¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ö½µ´©¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡×µÙ´©¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±»ï¤¬È¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¾ðÊó¤òÂåÂØ¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»¨»ï¤Ï¹¹ð¼ýÆþ¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ÎÉôÊ¬¤ÇÆñ¤·¤¤¸½¾õ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏÎ¹¹Ô¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î¹¹Ô¶È¼Ô¸þ¤±¤Î½ñÀÒ¤ò¿ôÂ¿¤¯½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ÏÎ¹¹Ô¶ÈÌ³¼è°·´ÉÍý¼Ô»î¸³¤ÎÂÐºö¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤â»þ¹ïÉ½¸¡Äê»î¸³¤ÎÂÐºö¥Æ¥¥¹¥È¤òÊÔ½¸¡¦È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2004Ç¯¤Ë¤¹¤Ç¤Ë½ñÀÒ¤Î»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÆ±¼Ò¤Î½ÐÈÇ¶ÈÌ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£