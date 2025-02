【2025年2月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級!U-NEXT(ユーネクスト)で2025年2月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

【関連記事】【U-NEXTおすすめ海外ドラマ】ジャンル別ランキング!ロングヒットから最新作まで

U-NEXTで2025年2月に配信予定の海外ドラマ

『ヴェラ 〜信念の女警部〜』シーズン1〜12

2月1日(土)配信スタート



イギリス・ノーサンバーランド州を舞台に、鋭い洞察力と揺るぎない信念を持つ女警部ヴェラ・スタンホープが、複雑な事件を解決していく刑事ドラマ。ヴェラは鋭い推理力と独特のカリスマ性を持つが、気難しく人付き合いが苦手でぶっきらぼう。仕事には情熱を注ぎ、家族のように思っている部下たちと協力しながら難事件に挑む。

『刑事ウルリケ〜連続猟奇殺人事件〜』

2月1日(土)配信スタート

ベルリンの壁崩壊直後の1993年。旧東ドイツ地域の人里離れた森で、少女の遺体が発見される。少女はきれいな花のベッドに寝かされ、体にはルーン文字が刻まれており、何かの儀式のようだった。事件の担当となった女性刑事のウルリケは、異動してきた相棒のラーセンと共に、奇妙な少女連続猟奇殺人事件の謎に挑むことになるが…。

『英国スキャンダル〜王室を揺るがしたインタビュー』【独占】

2月14日(金)配信スタート

『グッド・オーメンズ』のマイケル・シーンが故エリザベス2世の次男でチャールズ3世を兄に持つヨーク公爵アンドリューを演じる。未成年への性的暴行などで有罪となったアメリカ人実業家ジェフリー・エプスタインと親交のあった彼が、2019年に英BBCで受けたインタビューを映像化する。

ほかには、『アフェア 情事の行方』のルース・ウィルソン、『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』のアレックス・ジェニングス、『官僚天国!〜今日もツジツマ合わせマス〜』のジョアンナ・スキャンランなどが出演。

Amazon MGMスタジオはこれまでにイギリスで実際にあったスキャンダルにフォーカスした作品シリーズ、ヒュー・グラント、ベン・ウィショー共演の『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件(原題: A Very English Scandal)』、クレア・フォイ、ポール・ベタニー共演の『A Very British Scandal(原題)』を製作しており、原題を『A Very Royal Scandal』とする本作はそれらに続く新作になる。

『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3【独占】

2月17日(月)配信スタート



マイク・ホワイトが手掛ける、HBOの大ヒットシリーズ。高級リゾート・ホワイトロータスで巻き起こる、ゲストとスタッフ週間の騒動をブラックユーモアたっぷりに描きだすエミー賞受賞作品。今作ではタイを舞台にスピリチュアルと信仰をテーマに新たな物語が動き出す。

キャストにはレスリー・ビブ(『パーム・ロワイヤル』)、キャリー・クーン(『ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-』)、ジェイソン・アイザックス(『ハリー・ポッター』シリーズ)など、豪華な面々が出演。さらにBLACKPINKのリサも出演する。

『インダストリー』シーズン3【独占】

2月21日(金)配信スタート

ロンドンのトップ投資銀行で奮闘するエリート新社会人を描く米HBOと英BBCの共同制作ドラマ。シーズン3では、若手バンカーたちの熾烈な競争とキャリアの駆け引きがさらに加速する。

シーズン2で銀行を追われたハーパー(マイハラ・ヘロルド)がどのように復帰するのかにも注目。彼女は新たな道を模索しながらも、金融業界の最前線で再び戦うことになるだろう。

『ハーレイ・クイン』シーズン1【独占】

2月21日(金)配信スタート



DCコミックの同名キャラクターを基にした大人向けブラックコメディ・アニメのテレビシリーズで、ジャスティン・ハルパーン(『アボット エレメンタリー』)、ディーン・ローリー(『クリーチャー・コマンドーズ』)らが脚本と製作総指揮を務める。

シーズン1は、ハーレイ・クインが元恋人ジョーカーとの有害な関係を断ち切り、ポイズン・アイビーの助けを借りて自立を決意。自らの犯罪帝国を築こうとする物語が中心に描かれる。

ハーレイ・クインの声を『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のケイリー・クオコが担当。

『ハーレイ・クイン』シーズン2【独占】

2月28日(金)配信スタート



シーズン2では、ジョーカーがいない無政府状態のゴッサム・シティが舞台。ゴッサムが無法地帯になり、リドラー、ペンギン、ツーフェイス、Mr.フリーズ、ベインらが新たな支配者として台頭すると新たな勢力争いが始まり、ハーレイは本当の自分が何を求めているのかを模索することになる。

『メイフェア家の魔女たち』シーズン1【独占】

2月28日(金)配信スタート



『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』で知られるアン・ライスの人気小説「魔女メイフェア家」三部作を基にした、米AMCによるダークな雰囲気の超自然的ドラマ。

主人公ローワン・フィールドングは、ニューオーリンズの名門「メイフェア家」に属することを知らずに育った、優秀な神経外科医。ある日、自身に特別な能力があることに気づき、その秘密を探るうちに、代々続くメイフェア家の魔女たちの継承者であることを知る。

しかし、彼女の血筋にはある邪悪な存在「ラズロ」が取り憑いており、メイフェア家の女性たちは代々、この存在とともに生きてきた。ローワンは、家系の呪いと自身の運命に立ち向かいながら、魔女としての力を覚醒させていく。

主人公ローワン役をアレクサンドラ・ダダリオ(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)、ローワンの監視役をトンガイ・キリサ

(『アナザー・ライフ』)、ラズロ役をジャック・ヒューストン(『ハウス・オブ・グッチ』)が演じる。

U-NEXTで2025年2月に配信予定の洋画

2月1日(土)

『創造物』4Kレストア版

『都会のひと部屋』2Kレストア版

『ル・バル』4Kレストア

2月2日(日)

『それでも私は生きていく』

2月5日(水)

『メイ・ディセンバー ゆれる真実』

『悪魔と夜ふかし』

『熱烈』【独占】

2月7日(金)

『美食家ダリのレストラン』

2月12日(水)

『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』

2月19日(水)

『犯罪都市 PUNISHMENT』

2月24日(月)

『シークレット・サンシャイン』レストア版

『ポエトリー アグネスの詩』

2月26日(水)

『トラップ』

(海外ドラマNAVI)