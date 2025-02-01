¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î»äÉþ¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹äÎÏ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»£±Æ¤ÎÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥º¥Ü¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»äÉþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¡¡¥»¥ó¥¹È´·²¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹äÎÏ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡ª¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤âÌÏÍÍ¤âÃå¤³¤Ê¤¹¹äÎÏ¤µ¤óÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£