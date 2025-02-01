ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹´ØÀÇ¡¢2·î18ÆüÁ°¸å¤ËÆ³Æþ¤Î¸ø»»¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬É½ÌÀ
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£³£±Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£³£±Æü¡¢£²·î£±£¸ÆüÁ°¸å¤Ë¸¶Ìý¤ÈÅ·Á³¤¬¥¬¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À»º¸¶Ìý¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ØÀÇÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¸ø»»¤â¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö¸¶Ìý¤È¥¬¥¹¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡£Èæ³ÓÅª¶á¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯£²·î£±£¸ÆüÁ°¸å¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¤ä´ØÀÇ·×²è¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ê¥À»º¸¶Ìý¤â´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö´ØÀÇÎ¨¤ò¾¯¤·°ú¤²¼¤²¤ë¡£¸¶Ìý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£±£°¡ó¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢Ãæ¹ñ¤Ï´ØÀÇ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äÀÐÌý¡¢¥¬¥¹¤Ê¤É¤ÎÉÊÌÜ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¸ÀÌÀ¡£´ØÀÇ¥³¥¹¥È¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¡¢´ØÀÇ·×²è¤¬Ã»´üÅª¤Êº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢£²·î£±Æü¤ËÈ¯Æ°¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë´ØÀÇ·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë£²£µ¡ó¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î£±£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤¤¤º¤ì¤â£²·î£±Æü¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¤È²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£