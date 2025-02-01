¡Ú¥¯¥ï¥È¥í¤ÎºÆ²ò¼á¡Û¥¢¥¦¥Ç¥£Q6 e¥È¥í¥ó¡¦¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ÈäÏª
¥¤¥ó¥´¥ë¥·¥å¥¿¥Ã¥È/¥¥Ã¥Ä¥Ó¥å¡¼¥ëÈ¯
º£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¥Ã¥Ä¥Ó¥å¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÏQ6 e¥È¥í¥ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥â¥Ç¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ëe¥È¥í¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò¤ß¤ë¡¡Á´69Ëç
¿·³«È¯¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëQ6 e¥È¥í¥ó¡¦¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Áí½ÐÎÏ380kW¤ò¸Ø¤ë2¤Ä¤ÎÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¿·Àß·×¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ë¤è¤êºÇÂç45ÅÙ¤Î¸ûÇÛ¤òÅÐ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£Q6 e¥È¥í¥ó¡¦¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈÈ¯É½¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Q6 e¥È¥í¥ó¡¦¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¹â¤¬160mm¹â¤¯¡¢¥È¥ì¥Ã¥ÉÉý¤¬250mm¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë³°´Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤á¤Æ¤Î»î¾è¤ò½ª¤¨¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£AG CEO ¥²¥ë¥Î¡¼¥È¡¦¥Ç¥ë¥Ê¡¼
¡Ö¥¢¥¦¥Ç¥£Q6 e¥È¥í¥ó¡¦¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥¯¥ï¥È¥í¤ÎºÆ²ò¼á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎØ¤Ç¤Î¥È¥ë¥¯¤òÌó20¡Á30¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¿·¤·¤¤Àß·×¤Ç¤Ï50¡ó¤Î¥È¥ë¥¯Áý²Ã¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ÖÎ¾¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ë175km/h¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇÂç45ÅÙ¤Î¸ûÇÛ¤òÅÐ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾ï¤ËÀµ¤·¤¤Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ÈÈà¤é¤Ï¤¤¤¦¡£Q6¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤Ï¡Ö´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò¤¤¤«¤Ëºî¤ë¤«¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥í¤«¤é¿·³«È¯¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥¯¥¹¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥ä¤Î¼ÖÎØ¥Ï¥Ö¥¢¥»¥ó¥Ö¥ê¡¼¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ìÉô¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥¯¤¬¿·Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÖÎØ¤Î¹ç·×¥È¥ë¥¯¡Ê10ÉÃ´Ö¤Î¥Ô¡¼¥¯¡Ë¤Ï1Ëü3400Nm¤È¤Ê¤ê¡¢4400Nm¤ÎÁý²Ã¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀè¿Ê¡É¤ò¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤â¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤âÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Q6 e¥È¥í¥ó¤Ï¡¢PPE¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤ò´ð¤Ë¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Q6¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò¼¨¤¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤È½¼ÅÅÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È¸úÎ¨¤ÎÌÌ¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£