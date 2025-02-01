ÎëÌÚ°¦Íý ÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¸µÈà¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÆæ¤Ê¤³¤È¡×ÌÀ¤«¤¹¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µ¡î-ute¤Ç²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¡Ê30¡Ë¤¬1·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î from ¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¶âÍË¡¡¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÌ¤ìÏÃ¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÆæ¤Ê¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÆæ¤Ê¤³¤È¤¬1¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£ÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÉ¦ÃË¤Î¢ö¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¡·¯¤Î±¿Ì¿¤Î¥Ò¥È¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÉô²°¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¡ÖPretender¡×¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤é¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¶Ã¤¯Ãæ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢¶öÁ³Î®¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ÖÉô²°¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤é¡×Á°ÁÕ¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¸åÊÌ¤ìÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÆ£ËÜ¡£ÎëÌÚ¤â¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡£¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×µÈÂ¼¿ò¤Ï¡Ö²¶¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£