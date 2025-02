¹°Á°¤Î»Íµ¨¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¹°Á°¾ëÀãÅõäÆ¤Þ¤Ä¤ê

青森県弘前市では、2025年2月7日(金)から2月11日(火・祝)まで弘前公園において『弘前城雪燈籠まつり』を開催します。

弘前城雪燈籠まつり

2025年2月7日(金)〜2月11日(火・祝)

10:00〜21:00(最終日11日は20:00まで)

■会場

弘前公園

■入園料

無料

青森県弘前市では、2025年2月7日(金)から2月11日(火・祝)まで弘前公園において『弘前城雪燈籠まつり』を開催。

園内に作られた約150基に及ぶ大小様々な雪燈籠や雪像、約300基のミニカマクラに灯りがともされると、暗がりに浮かぶ弘前城とともに見る者を幽玄の世界へ誘います。

<大雪像>

題材:弘前駅初代駅舎

会場:弘前公園 四の丸

弘前駅は、明治27年(1894年)12月1日に開業して以来、4代目となる現在の駅舎までの130年にわたり、弘前の「まちの顔」として多くの観光客や市民に利用されています。

<プロジェクションマッピング>

大雪像をスクリーンにして、弘前の四季やまつりをテーマとしたプロジェクションマッピングを投影します。

会場:弘前公園 四の丸

時間:17:30から30分間隔で毎日上映(最終上映20:30)※2月9日のみ18:30から上映

<弘前雪明かり>

北の郭エリアに来場していただいた方にキャンドルをお渡しします。

皆さまが置いたキャンドルで、明かりの溢れる空間を創ります。

会場:弘前公園 北の郭

時間:17:00〜21:00(最終日11日は20:00まで)

※キャンドル配付は18:00〜、なくなり次第終了。

<イルミネーションカマクラ>

LEDでライトアップされた3基のカマクラが園内を彩ります。

会場:弘前公園 北の郭

<津軽錦絵大回廊>

弘前ねぷたまつりに出陣したねぷたの鏡絵や見送り絵などを再利用し、津軽錦絵の回廊をつくります。

会場:弘前公園 二の丸遊園地前通路

【タマ伸也スペシャルライブ】

弘前大好き!ワハハ本舗所属のタマ伸也さんが歌とトークで盛り上げます。

会場:弘前公園 四の丸大雪像前ステージ

日時:2025年2月9日(日)17:30〜18:00

【冬に咲くさくらライトアップ】

さくらの枝に積もった雪をライトアップ。

まるで満開のさくらが咲いているように見える幻想的な光景を楽しめます。

会場:弘前公園外濠(弘前市役所付近)

日時:2025年2月28日(金)まで 日没〜21:30

※雪燈籠まつり期間中は23:00まで延長

※天候や積雪状況により見え方は異なります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 弘前の四季がテーマのプロジェクションマッピング!弘前城雪燈籠まつり appeared first on Dtimes.