¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³¹â¹»À¸Ìò¤¤¤±¤ë¤Ê¡×27ºÐ¤ÎµÈÌîËÌ¿Í¤¬°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¡Ö¹â¹»À¸¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¥ï¥±
¡Ò¼çÌò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡ÖÁ´°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¡×¤ÇµÈÌîËÌ¿Í¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¤³¤È¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡±Ç²è¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡Ù¤Ç¡¢ÃÏÌ£¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¹â¹»À¸¡¦ÃÓ±ÊÉ¢Ìë¡Ê¤¤¤±¤Ê¤¬¡¦¤·¤å¤¦¤ä¡Ë¤ò±é¤¸¤¿µÈÌîËÌ¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹â¹»À¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿µÈÌîËÌ¿Í¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëTHE RAMPAGE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎµÈÌî¤µ¤ó¤Î¿®Ç°¤Ê¤É¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î¸åÊÔ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
©º´Æ£ÏË¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¤Þ¤ÀÁ´Á³¹â¹»À¸Ìò¤¤¤±¤ë¤Ê¡¢¤Ã¤Æ
¨¡¨¡¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á°²óµÈÌî¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø»ä¤¬¥â¥Æ¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¹â¹»À¸Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÈÌîËÌ¿Í¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÌî¡Ë¡¡¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤¬³Ø¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¡Ö¹â¹»À¸¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÁ´Á³¹â¹»À¸Ìò¤¤¤±¤ë¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¡¢ËÜÅö¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÈÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÄÌ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÊ¤¬¶á¤«¤Ã¤¿»ÖÅÄºÌÎÉ¤µ¤ó¡ÊÆûÆü»Ô¤¯¤ë¤ßÌò¡¿½øÎó20°Ì¡Ë¤ä¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÎ°Ìï¡ÊµÜÀ¤Î°Ìï¡§Àé°þÀ¶°ìÌò¡¿½øÎó16°Ì¡Ë¤È¤Ï¤è¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÄÌ¤ê¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÌÀ¤ë¤¤¡ÖÍÛ¥¥ã¥é¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó(¸æÌçÑÛÆàÌò¡¿½øÎó3°Ì)¤È¤Ï¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤Î±éµ»ÎÏ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¯¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡郄ÀÐ¤µ¤ó¤âµÜºê¸©½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Î¤ªÅ¹¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÃÏ¸µ¥Í¥¿¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤È¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð
¨¡¨¡³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀËÜºî¤Ï¡¢¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥¥é¥¥é¤ÎÀÄ½Õ¥â¥Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÈÌî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¥«¡¼¥¹¥È¤ä½øÎó¤Ï¡¢³Ø¹»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤ä¼ñÌ£¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò´Ó¤ÄÌ¤»¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¸¤Êý¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤È¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ï¤ê¤Î¶õµ¤¤äÎ®¹Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í¤òÏÇ¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿Êý¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌò¼Ô¡¦ÇÐÍ¥¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï°Û¼¡¸µ¤ÎÄ©Àï
¨¡¨¡µÈÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢²Î¤Ë¥À¥ó¥¹¤ËÇÐÍ¥¤Ë¡Ä¡Ä¤È¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤ÎÁªÂò»è¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤´¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÈÌî¡¡ËÍ¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦²Î¼ê¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ò¡¢Âè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¼ç±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â¡¢ËÍ¤¬THE RAMPAGE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¸ª½ñ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢¡ÖÌò¼Ô¡¦ÇÐÍ¥¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Û¼¡¸µ¤ÎÄ©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎµÈÌî¤µ¤ó¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÌî¡¡Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦À¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥Á¤«¤é¼«Ê¬¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌòÊÁ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¿ÍÊªÁü¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Ìò¤Ë¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤ÇÀÕÇ¤¤â½Å¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ë½Ð¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Û¤¦¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¥é¥¤¥Ö¤À¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈ¿±þ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¸ø³«¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ã¤¤¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÂê²Î¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë
¨¡¨¡THE RAMPAGE¤¬²Î¤¦º£ºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖDrown Out The Noise¡×¤Î¡¢±Ç²è¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
µÈÌî¡¡¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏËÍ¤¬¥Ç¥â¤«¤é´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥Û¥é¡¼·Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿¶ÊÄ´¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤¬¥É¥í¥É¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼çÂê²Î¤Ï¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤Ä¾¤·¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥í¥Ã¥¯¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÈÌî¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç´¶ÁÛ¤Ï¤³¤ì¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤âÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÁá¤¯¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
LDH¤Ç¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À®Ä¹¤Ç¤¤¿
¨¡¨¡2025Ç¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤é11Ç¯¡¢THE RAMPAGE¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8Ç¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê10Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÈÌî¡¡¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢LDH¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Çµï¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢µ»½Ñ°Ê¾å¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¡¢LDH¤ÎÀèÇÚ¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤äÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤â¤¢¤ë¤·¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤âÂç¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤Þ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤äÆ´¤ì¤ÎÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÈÌî¡¡ÀÎ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£WBCÂè5²óÂç²ñ¤Î·è¾¡ÀïÁ°¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡ÖÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ´¤ì¤Æ¤â¤½¤Î¿Í¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤êÂó¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥«¥á¥é¡¢¡Ö±ü¤¬¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¨¡¨¡»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÈÌî¡¡ºÇ¶á¥«¥á¥é¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã±½ã¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°ì´ã¥ì¥Õ¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¥«¥á¥é¤Ã¤Æ¡¢±ü¤¬¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£100Ëç»£¤Ã¤Æ5ËçÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡¢¤¯¤é¤¤Ëè²ó¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤º¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ2ÂæÌÜ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ö¥é¥¤¥«ÀèÀ¸¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥«¤Ï¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÍÃÊ¤â¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¼Á´¶¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
µÈÌî¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï2025Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤¤Ã¤ÈËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ëá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÎ¤«¤éÍýÁÛ¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÍýÁÛ¤Ë¼«Ê¬¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¾´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ¡¡º´Æ£ÏË¡¿Ê¸éº½Õ½©
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¡ÂçÌÚÍøÊÝ¡ÊCONTINUE¡Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¡µÈÅÄ¥±¥¤¥¹¥±
¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡Ù
2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
´ÆÆÄ¡§±ÑÊÙ¡¿µÓËÜ¡§ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¡¿½Ð±é¡§µÈÌîËÌ¿Í¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢»ÖÅÄºÌÎÉ¡¢¾¾°æÁÕ¡ÊIMP.¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¡¢Ç¦À®½¤¸ã¡¿¸¶ºî¡§ÍÛ ÅìÂÀÏº¡Ö°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡×¡Ê¥¬¥ó¥¬¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹JOKER¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡¿´ë²èÀ½ºî¡§HI-AX¡¿À½ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥À¥Ö¡¿2025Ç¯¡¿ÆüËÜ¡¿ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ¡¿©2024 ±Ç²è¡Ö°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡©ÍÛÅìÂÀÏº¡¿SQUARE ENIX
¡ÊÁêß· ÍÎÈþ¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë