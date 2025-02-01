½÷»Ò¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëÎý½¬Ë¡¡ª¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç100¥äー¥É¤òÂÇ¤Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¿·¿Êµ¤±Ô¤Î½÷»Ò¥×¥í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º¸¼ê¹Ã¤òÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ïー¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Îº¸¼ê¹Ã¤Î¸þ¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¥Ïー¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¹¤ëÎý½¬¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ø¤Î¹â¤µ¤Çº¸±¦ÂÐ¾Î¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òºî¤ê¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾¤ÈÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ò¤½¤í¤¨¤Ê¤¬¤éº¸¼ê¹Ã¤òÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ë¡£Äã¤¤ÃÆÆ»¤Ç100¥äー¥É¤¯¤é¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ù¤Ð¹ç³Ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¼ê¼ó¤òÊÖ¤·¤¹¤®¤Æº¸¼ê¹Ã¤¬²¼¤ò¸þ¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤Ç¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
º¸¼ê¹Ã¤¬¡Ö²¼¡×¤ò¸þ¤¯
¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¼ê¼ó¤òÊÖ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢º¸¼ê¹Ã¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ò¥Ã¥«¥±¤ä¥Áー¥Ô¥ó¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤ë
º¸¼ê¹Ã¤¬¡Ö¾å¡×¤ò¸þ¤¯
¼ê¸µ¤¬Éâ¤¤¤Æº¸¼ê¹Ã¤¬¾å¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤ä¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Äá²¬¥×¥í¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡áÄá²¬²ÌÎø
⚫︎¤Ä¤ë¤ª¤«¡¦¤«¤ì¤ó¡¿1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£166㎝¡£18Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£24Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢KKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¤È¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢½é¤Î¥·ー¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄ½êÂ°¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬