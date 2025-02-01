Ë«¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬·ù¤ï¤ì¤¿¡ªË«¤á¤ë¤È¤¤ËÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º
Æü¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶ìÀï¶ìÆ®¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Ï¡¢º£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤ÈÎÏ¶È¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¤éÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤ËÆ³¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥àÆüËÜ°ì¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö8ÉÃ¡×¤Ç¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àµ»½Ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥àÆüËÜ°ì¡×¤¬À¸¤ó¤À»ê¶Ë¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËËá¤«¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Îº£²ó¤«¤é¤ÏËÜ¤ÎÀ³Ê¾å¡¢¼ýÏ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ØÃÇ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»È¤¦¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¼«¸Ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª
¡¡¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤âË«¤á¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤â¤Î¡£¤â¤·Ë«¤á¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËË«¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£Ë«¤á¾å¼ê¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¡¢¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖË«¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢µÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ë«¤á¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë«¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÌµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«¡×
¡¡ËÜ¿Í¤Ë°µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Â¦¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊË«¤áÊý¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤ª²Ö¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö½÷À¤Ê¤Î¤Ë¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ°Î¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±Ä¶È¤Ê¤Î¤Ë¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇÉ¸¯¤Ê¤Î¤ËÀµ¼Ò°÷¤è¤ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¡£
¡¡°ì¸«¡¢Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¡û¡û¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡û¡û¤ÏÄÌ¾ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÌµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«¡×¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¤È¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿Â¦¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë«¤á¾å¼ê¤Ï·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Ë«¤á¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤è¤¯»È¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ö¤è¤¯¡û¡û¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀèÇÚ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¶µ¤¨Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï¸¬Â½¤òÈþÆÁ¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡ÖÀèÇÚ¤Î¶µ¤¨Êý¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤è¤¯¡û¡û¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê¹¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶µ¤¨Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤â¼«Á³¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤¯µ¤¤¬Íø¤¯¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤è¤¯ÃÊ¼è¤ê¾å¼ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤è¤¯À¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·è¤á¤Ä¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎË«¤áÊý¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ê¥à¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¸½¾Ý¤ò±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤è¤¯¡û¡û¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¸À¤¤Êý¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢¡ÖË«¤á¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Á³¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·Áê¼ê¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤ÇÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼¡¤Î°ì¸À¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Àè¤Û¤É¡û¡û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¤³¤¦Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Á³¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Áê¼ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ªÀ¤¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¿®Íê¤òÃÛ¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤òË«¤á¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡û¡û¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¡¢¡Ö¤è¤¯¡û¡û¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎË«¤áÊý¤¬°ìÃÊ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤è¤ê±ß³ê¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª
¡¡¥Ð¡¼¥Ê¥à¸ú²Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ë«¤áÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î°õ¾Ý¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ï¡Ø¡Ö8ÉÃ¡×¤Ç¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àµ»½Ñ¡Ù¤Ç¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¥ï¥¶¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥à¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¶¯¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¡£Áê¼ê¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿´Íýµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥àÆüËÜ°ì¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö8ÉÃ¡×¤Ç¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àµ»½Ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î½ñ²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¡Ë