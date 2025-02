選んで楽しい食べておいしい！ ブルボン「カップデザート デザートマルシェ シリーズ」12品

ブルボンは、彩りと味わい豊かなカップデザートの“デザートマルシェ”シリーズなど12品を2025年2月4日(火)に発売します。

ブルボンは、彩りと味わい豊かなカップデザートの“デザートマルシェ”シリーズなど12品を2025年2月4日(火)に発売。

選べる楽しさをお届けする“デザートマルシェ”シリーズは、フルーツゼリーを中心にみずみずしいおいしさを提供することをコンセプトとしています。

また、人気が高まっているフルーツティーの味わいを表現した「デザートマルシェアップルティー」を品揃えしました。

“デザートマルシェ”シリーズは、日常をちょっと優雅に、手軽にフルーツをお召しあがりいただけるアイテムとして提案します。

【デザートマルシェシリーズ共通の商品概要】

内容量 :140g

発売日 :2025年2月4日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

デザートマルシェアップルティー

賞味期限:8カ月

デザートマルシェミックス

賞味期限:8カ月

デザートマルシェみかん

賞味期限:8カ月

デザートマルシェ白桃

賞味期限:8カ月

デザートマルシェぶどう&ナタデココ

賞味期限:8カ月

デザートマルシェマンゴー

賞味期限:8カ月

デザートマルシェパイン

賞味期限:8カ月

デザートマルシェヨーグルト味

賞味期限:6カ月

【同時発売 食後の0kcalシリーズ】

カロリーを気にせずに食べられるカップデザートです。

ハート型ゼリーとナタデココを加え、見た目や食感も楽しめるほか、ゼロカロリーでありながら果汁のフルーティーな味わいを感じられます。

マスカット味とみかん味に加え、2024年はストロベリー味とソーダ味をラインアップしました。

〈4品共通の商品概要〉

内容量 :138g

発売日 :2025年2月4日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :8カ月

食後の0kcalマスカット味

食後の0kcalみかん味

食後の0kcalストロベリー味

食後の0kcalソーダ味

