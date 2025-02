ボールからピンフラッグや目標物までの距離を一度に計測！Shot Navi Nexia WILD EYE

「Shot Navi(ショットナビ)」から、今回ショットナビのサブブランドとして「Shot Navi Nexia(ショットナビネクシア)」から第二弾、レーザー距離計Shot Navi Nexia WILD EYEを2025年2月1日より販売。

Shot Navi Nexia WILD EYE

○価格 : 14,300円(税込)

○製品カテゴリ : ゴルフ用レーザー距離計測器

○本体外寸 : 93.2×56.5×32.6mm

○重量 : 116g

〇主な機能 : 最大計測874yd、ピンシーク計測、スキャン計測、

目安距離、高低差、競技モード、超高速計測、充電式など

○防水仕様 : IPX4相当(生活防水程度)

○充電時間 : 約3.5時間

〇フル充電時使用回数: 約30,000回(使用年数や使用頻度により減少します)

〇セット内容 : WILD EYE本体、キャリングケース、カラビナ、

レンズクロス、USBケーブル Type-C、取扱説明書兼保証書

【製品の特長】

【製品の特長】

〇3D計測搭載

通常の3点間計測は、先に起点となるものを補足し、そこからピンフラッグまでを計測します。

しかしWILD EYEは先にピンフラッグに照準を定めます。

一度ピンフラッグを補足すればあとは自由に同伴者のボールやバンカー・クリークのような任意の場所を何度でも複数、計測可能です。

ボールから離れた場所にいても自分や同伴者のボールからピンフラッグや目標物までの距離を一度に計測できます。

例1) カートから距離を計測して、事前にクラブ選択がスムーズに

例2) 同伴者の打つべき距離を代わりに計測

例3) 大会時にギャラリーの位置から計測

〇3種の計測方法

「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」の3つの計測方法から状況に応じて使い分けが可能です。

・ポイント計測

・ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)

・スキャン計測

〇目安距離表示

高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します。

〇競技モード搭載

MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体にあるLEDが緑色に点灯します。

〇約0.05秒の計測スピード

ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します。

〇広視野OLEDファインダー採用

大きく視野の広い6倍率広視野角透過率OLEDファインダー搭載で目標位置に焦点を合わせやすく、計測に手間取りません。

〇防水機能

生活防水性能のため、しずくや雨粒を心配することなく、ラウンド中にも安心して使用できます。

〇充電式リチウムポリマーバッテリー搭載

USB Type-C端子より、1度のフル充電で約30,000回の計測が行えます。

(使用年数や使用頻度により減少します)

電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です。

充電式リチウムポリマーバッテリー搭載

WILD EYE本体

