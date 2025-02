ガチャが9999回無料！SEVEN＆EIGHT HOLDINGS「ナイトコアキングダムF」

SEVEN&EIGHT HOLDINGSは、2025年1月31日より配信1周年を記念して「ナイトコアキングダムF」をリニューアル配信します。

SEVEN&EIGHT HOLDINGS「ナイトコアキングダムF」

ナイトコアキングダムFはゲームスタートからガチャが9999回無料で回せる!URキャラクターを引きまくれ!キャラクターの準備ができたらバトルスキップで戦闘ステージを一気に駆け抜けることができる超高速体験!爽快!無双!究極のナイトコアキングダムが登場!

新しくなったナイトコアキングダムFを楽しめます。

リニューアルを記念して、武器ガチャの開催や新規プレイヤーの皆様及びカムバックプレイヤーの皆様へ遊びやすい様々なキャンペーンの実施も予定しています。

各キャンペーンの詳細等につきましてはゲーム内お知らせにて確認。

※ゲーム内イベントは予告なく変更する場合があります。

