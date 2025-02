中京テレビ放送は、毎週日曜日午後5時25分〜新番組「さいしょの一歩」をスタートします。

中京テレビ放送「さいしょの一歩」

ナレーション : 高木菜那 (2018平昌五輪 金メダル、2022北京五輪 銀メダル)

放送日時 : 毎週日曜 午後5時25分〜

放送エリア : 愛知・岐阜・三重

子どもたちが見せる喜怒哀楽の表情が楽しめます。

