自然の美しさをそのまま楽しめる！Mico宝飾店「非加熱ピジョンブラッドルビー」

「Mico宝飾店」は、バレンタインにおすすめの非加熱ピジョンブラッドルビーを2025年1月31日(金)より販売中です。

Mico宝飾店「非加熱ピジョンブラッドルビー」

価格 :88,000円(税込)〜

サイズ:11号

素材 :プラチナ

重さ :2.3g〜

【サイズ直し料金】

納期は1週間ほど頂戴しています。

・サイズダウンのお直し代金

3,300円(税込)

・0.5号〜3号アップのサイズお直し代金

5,500円(税込)〜

・3.5号〜アップのサイズお直し代金

6,000円(税込)〜

※0.5号ごとに500円追加になります。

気になるジュエリーはアトリエ店舗で実際に見ることが出来ます。

バレンタインの特別なギフトとして、素敵なジュエリーを多数用意。

■愛を象徴する「赤」

バレンタインデーは、愛を伝える特別な日として世界中で親しまれ、大切な人へ特別な思いを込めたギフトが贈られます。

日本では女性から男性へギフトを贈る文化が主流ですが、近年では友人や自分自身へのプレゼントとしてギフトを購入する人も増えています。

世界が愛に包まれるこの季節に、同店では情熱や愛を象徴する赤く燃え上がる炎のような「深赤」のルビーを用意。

ルビーの鮮やかな赤は、その美しさから「宝石の女王」とも呼ばれ、古くから王族や貴族に愛されてきました。

今回発売するルビーは、特に希少価値の高い「非加熱ピジョンブラッドルビー」。

自然が生み出したそのままの美しさを持つこのルビーは、大切な人への贈り物として、さらに自分自身への特別なご褒美としてもふさわしい宝石です。

■商品特長

【非加熱ピジョンブラッドルビーの希少性】

非加熱(ノーヒート)ルビーは、全体のわずか9%しか存在しない非常に希少な宝石です。

加熱処理を施さずとも鮮やかな色と透明感を持つため、自然の美しさをそのまま楽しむことができます。

【ピジョンブラッドの深赤色】

ピジョンブラッドとは、ハトの鮮血のように鮮やかで深い赤色を指します。

赤色を作り出す要因となるクロムの高い含有量と鉄の不純物が少ないことによって生まれる特別なものです。

【日常使いに適した硬度】

ルビーは宝石の中で3番目に硬いとされており、日常的に身に着けるジュエリーとしても適しています。

【信頼の鑑別書付き】

タイで最も歴史ある宝石鑑別機関「AIGSラボ」の鑑別書が付属しており、品質の保証も万全です。

■バレンタイン限定ラッピング

2025年1月31日(金)〜2025年2月14日(金)に商品注文でバレンタイン限定のラッピングになります。

■Mico宝飾店 アトリエ概要

所在地 :〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15-4 5F

アクセス:銀座線「末広町」駅から徒歩1分

営業時間:11:00〜17:00(不定休)

