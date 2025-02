泡盛・ハブエキスなど数種類のハーブ等をブレンド！GKS OKINAWA「HABU CHOTTO」

GKS OKINAWAは、名護市にある龍泉酒造に製造委託し「HABU CHOTTO」を2024年4月から販売中です。

GKS OKINAWA「HABU CHOTTO」

飲食店向けにハブチョットを使いお好きなラベルをオーダー出来るオリハブ(オリジナルハブ酒※規定の発注単位)を新サービスとして2025年3月から開始します。

■HABU CHOTTO 特徴

カラー3種類(中身は同一)、内容量30mlのハブ酒、泡盛・ハブエキス・数種類のハーブ等がブレンドされています。

■販売店様の声&メリット

沖縄土産ではお試しサイズになり持ち運びもしやすくポップなデザインによりハブ酒に関心を持つ方が増えました。

商品幅を増やす事によりカラフルさとPOPが増し売上が倍増しました。

強く勧めていきたいです。

飲食店ではショットサイズの瓶となっている為、そのまま冷やせ注ぐ手間なく提供出来る為に画期的なアイテムです。

また、ハブ酒に抵抗がある方でもハブチョットには興味を持ち飲まれる方が多く美味しい!飲みやすい!と好評です。

■沖縄県 HABU CHOTTO 購入&飲める場所

沖縄お土産品店、沖縄県内コンビニ、飲食店

HABU CHOTTOを通して泡盛消費拡大と100年先まで続くハブ酒STORYを沖縄から世界へと広め作り上げます。

