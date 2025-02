丸榮日産は、おやすみ前のリラックスタイムに使って欲しい「Ne cocochi(ネココチ) ネック&アイピロー」を、2025年1月15日(水)に発売しました。

丸榮日産「Ne cocochi ネック&アイピロー」

発売日 :2025年1月15日(水)

販売価格:3,630円(税込)

内容 :カバー×1、中材大×1、中材小×2

カラー :シルバー、ネイビー、ピンク

本体サイズ:約W760× H110 × D15mm

素材 :<カバー> ポリエステル、ポリウレタン、綿

<中材> セラミックビーズ、ポリエステル

<面テープ> ナイロン 、ポリエステル

原産国 :中国

<販売場所>

ロフト、全国の雑貨店、ECサイト(Amazon、楽天市場など)

※取扱商品は店舗により異なります。

詳しくは利用店舗にお問い合わせをお願いします。

楽天市場 : https://item.rakuten.co.jp/freewill/jp2007/

丸榮日産は、おやすみ前のリラックスタイムに使って欲しい「Ne cocochi(ネココチ) ネック&アイピロー」を、2025年1月15日(水)に発売。

全国の雑貨専門店、Amazon、楽天市場、自社ECサイトにて販売中です。

【商品の特長】

■2WAY使用可能

首元は“ネックピロー”として、目元・耳には“アイ&イヤーピロー”として使用できます。

さらに、長めのカバーが3パーツ構造に分かれているので、「首」と「目・耳」にフィットしやすい構造にしています。

※目元に巻いて使用される際は、重みでずれ落ちる事がある為、横になって使用ください。

【気持ち良さのヒミツ】

■じんわり温め&ほどよい重さ

中材はセラミックビーズを使用しており、熱を効率良く保持、緩やかに放出します。

じんわりとした優しい温かさと、ほどよい重みで心地よいリラックスタイムをお届けします。

■お肌に優しい保湿加工生地

内生地はお肌への刺激が少なく保湿に優れた綿100%生地です。

外生地は滑らかな手触りで高級感のあるサテン生地です。

■電子レンジで簡単

使い方はピローカバーからセラミックビーズパーツを取り出して500Wで30秒温めるだけ!電子レンジさえあればすぐに使えます。

※加熱はユーザーズガイドに従って行ってください。

■繰り返し使えます

中材を取り外し、カバーを洗うことが可能です。

使い捨てではないため繰り返し使うことができ、環境にやさしくお得な商品です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ほどよい「重さ」で首と目・耳をじんわりあたためる!丸榮日産「Ne cocochi ネック&アイピロー」 appeared first on Dtimes.