水分蒸発を防ぐオイルとしてスクワランを配合！松山油脂「アミノ酸スキンケア」

松山油脂は、Mマークシリーズの「アミノ酸スキンケア」をリニューアルし、2025年3月17日に発売します。

松山油脂「アミノ酸スキンケア」

保湿成分アミノ酸の8種類の配合とグリセリンフリー処方はそのままに、製品ごとの使用目的に合わせた有用成分をプラス。

保水力不足でカサつく肌も過剰な皮脂でベタつく肌も、清潔で潤いバランスが整った、すこやかクリア肌に導きます。

【しっとり保湿とさらさら保湿、進化したグリセリンフリー化粧水】

このリニューアルでは、「グリセリンフリーで乾燥肌用化粧水がほしい」という声に応え、肌をしっとり保湿する化粧水「アミノ酸浸透水オイルイン」を製品化しました。

水分蒸発を防ぐオイルとしてスクワランを配合、ベタつく油性感がなく、潤いのカギ「水分・保湿成分・油分」のバランスを整えます。

「アミノ酸浸透水」も、もちろん継続販売します。

水のような触感はそのままに、角質層へのアミノ酸の浸透性をさらに高めました。

同じくグリセリンフリーの「アミノ酸浸透ジェル」や「アミノ酸保湿ローション」と組み合わせて使うことで、乾燥肌はしっとりと、脂性肌はさらりと保湿することが可能です。

【どんな肌にも大切なアミノ酸】

角質層に水分をとどめ、肌を乾燥から守っている天然保湿因子(NMF)の40%はアミノ酸です。

しかし、肌の乾燥などが影響してアミノ酸が減少すると、角質層の水分保持機能も低下して肌トラブルの原因になります。

アミノ酸のさらなる減少にもつながるので要注意です。

Mマークシリーズの「アミノ酸スキンケア」には角質層内での組成に合わせてアミノ酸を配合し、肌に毎日継続して補給できるようにしています。

乾燥・敏感、脂性・混合、どんな肌にも大切なアミノ酸スキンケア。

2025年の春、リニューアルしてお届けします。

【製品概要】

ブランド名: Mマークシリーズ

製品名 : アミノ酸クレンジング乳液 150mL 1,265円(税込)

アミノ酸クレンジング乳液 詰替用140mL 990円(税込)

アミノ酸あわ洗顔料 130mL 1,067円(税込)

アミノ酸あわ洗顔料 詰替用120mL 792円(税込)

アミノ酸せっけん洗顔フォーム 120g 913円(税込)

アミノ酸せっけん洗顔料 90g 880円(税込)

アミノ酸浸透水 200mL 1,320円(税込)

アミノ酸浸透水 詰替用190mL 1,056円(税込)

アミノ酸浸透水オイルイン 200mL 1,320円(税込)

アミノ酸浸透水オイルイン 詰替用190mL 1,056円(税込)

アミノ酸浸透ジェル 150mL 1,628円(税込)

アミノ酸浸透ジェル 詰替用140mL 1,298円(税込)

アミノ酸保湿ローション 150mL 1,936円(税込)

アミノ酸保湿ローション 詰替用140mL 1,606円(税込)

アミノ酸日焼け止め乳液 100mL 1,859円(税込)

アミノ酸日焼け止め乳液 詰替用90mL 1,551円(税込)

アミノ酸スキンケアトライアル 1,265円(税込)

成分 : パラベン・鉱物油・着色料・香料不使用

発売日 : 2025年3月1日(土)ロフト先行発売

2025年3月3日(月)松山油脂オンラインストア先行発売

2025年3月17日(月)一般発売

