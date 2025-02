和洋女子大学では、京成ストアとコラボレーションし、2025年2月3日(月)より、共同で開発した「冬のお弁当」シリーズの第2弾「冬のぽかぽか弁当」を、同社が展開するスーパーマーケット「リブレ京成」の一部店舗にて販売。

和洋女子大学「冬のぽかぽか弁当」

和洋女子大学では、京成ストアとコラボレーションし、2025年2月3日(月)より、共同で開発した「冬のお弁当」シリーズの第2弾「冬のぽかぽか弁当」を、同社が展開するスーパーマーケット「リブレ京成」の一部店舗にて販売します。

これは、両者が積極的に推進している「産学連携による地域貢献」の一環として取り組むもの。

家政学部 健康栄養学科の3年生が、見た目だけでなく、栄養のバランスにも気を配ったレシピを作成、同社と共同で試作・試食を重ね、商品化しました。

指導教員は、健康栄養学科の柳澤 幸江教授です。

前回コラボレーションした「わよぱん(調理パン)」は6カ月で1万個を超える売り上げがあり、同社との共同開発商品は、一部店舗での販売ながら、大変人気のある商品です。

このシリーズは今後、3週間ごとにメニューを変え、販売を継続。

2月24日(月)から3月16日(日)までは「シャキシャキ野菜のとろーりあんかけ焼きそば」、3月17日(月)から4月6日(日)までは「わよモコ(野菜たっぷりヘルシーロコモコ)」を販売します。

販売価格はいずれも498円(税抜)。

販売店舗には学生が考案したPOPを掲出しています。

両者は共に千葉県市川市に位置し、立地が近いこともあり、今後さらに連携を強化していきます。

なお、販売の概要などは以下のとおりです。

<企画名称>

和洋女子大学×株式会社京成ストア「冬のお弁当」シリーズ

<開発者>

和洋女子大学 家政学部 健康栄養学科の3年生(14名)

指導教員:健康栄養学科 柳澤幸江教授

<販売期間・品目>

第4弾まで販売します(第1弾は販売中です)

(1)野菜カレー

1月13日(月)〜2月2日(日)

寒い冬こそたくさん食べて温まろう!食物繊維・タンパク質がたくさん摂れます!

(2)冬のぽかぽか弁当

2月3日(月)〜2月23日(日)

生姜ご飯、生姜入りつくね、さつま芋甘露煮、れんこん昆布煮など、食物繊維がたっぷり含まれた食材を詰め込みました。

(3)シャキシャキ野菜のとろーりあんかけ焼きそば

2月24日(月)〜3月16日(日)

食べ応えある野菜あんかけにモチモチ中華めんを合わせました。

この一品で中華を満喫。

(4)わよモコ(野菜たっぷりヘルシーロコモコ)

3月17日(月)〜4月6日(日)

ヘルシーなのにボリューム満点。

雑穀米、豆腐ハンバーグ、目玉焼き、キャロットラぺ、かぼちゃサラダ、オニオンリング、野菜ソース、ワカモレなど8種類のメニューが楽しめます。

<販売価格>

いずれも、498円(税抜)

<取扱店舗>

(1)千葉県(5店舗):ミナーレ本千葉店、千葉中央店、三矢小台店、

アルビス前原店、リブレキッチン国府台店

(2)東京都(3店舗):堀切店、水元店、新柴又店

■大学概要

学校名 : 和洋女子大学

代表者 : 学長 金子 健彦

所在地 : 〒272-8533 千葉県市川市国府台2-3-1

最寄り駅 : 京成本線 「国府台(こうのだい、和洋女子大学前)駅」下車 徒歩9分

: JR市川駅 バス9分

「和洋女子大前」下車 徒歩1分

: JR松戸駅 バス20分

「和洋女子大前」下車 徒歩1分

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 京成ストア コラボ!和洋女子大学「冬のぽかぽか弁当」 appeared first on Dtimes.