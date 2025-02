韓国と日本のトレンドを取り入れた！art fit

ヤマモトは、韓国スキンケアコスメブランド『FIT YOUR SKIN』発、初の日韓共同制作ファッションブランド『art fit』のデビュー発表を、2025年2月12日(水)〜2月14日(金)開催の「第99回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025」ブースにて実施します。

art fit

ヤマモトは、韓国スキンケアコスメブランド『FIT YOUR SKIN』発、初の日韓共同制作ファッションブランド『art fit』のデビュー発表を、2025年2月12日(水)〜2月14日(金)開催の「第99回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025」ブースにて実施。

それに伴い韓国スキンケアコスメブランドの『FIT YOUR SKIN』も同時に日本国内正式デビューが決定しました。

◆第99回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025 ブース詳細

開催日時:2025年2月12日(水)〜2月14日(金)

10:00〜18:00 ※最終日17:00

会場 :東京ビッグサイト(東展示棟6ホール)

ブースNo.東6-T51-17

■art fit・FIT YOUR SKIN 公式ストアサイト

2025年4月1日発売開始予定

URL: https://store.artfit-official.com

■FIT YOUR SKINとは

FIT YOUR SKINは、韓国大手ホテルグループのSKY PARKが経営する確かな品質が保証されたスキンケアコスメブランドです。

ホテル内のアメニティは全てFIT YOUR SKINの製品になっており、使って効果を実感していただける自信に溢れたブランドです。

近年アメリカや北欧でも注目を浴びています。

■FIT YOUR SKINのこだわり

「香りで記憶する」をスローガンに、フランスISPCAイ・セミ調香師が香りを担当し、パッケージデザインには「時の庭」などで世界的に有名な作家ソン・ジヘがグラフィックデザインを担当するなど、一つの商品に様々な方々の創造が詰まった作品です。

■art fitが最速で日本デビュー

同社初の試みとなる、スキンケア製品のプロが作りだしたコスメシリーズの日本デビューが最速で決定しました。

今回は、リップ5色とファンデーション2色が登場します。

cosmeticプロデューサーにはMarco Nannini氏が就任し、色彩の開発に携わっていただきました。

コスメ製品については、ギフトショー当日にブースにて展示します。

■art fitが目指すもの

日韓共同制作のファッションブランド『art fit』は、「ファッションは私を表現するアート」をスローガンに、FIT YOUR SKINで内面を綺麗にし、art fitで外見も美しい自分に生まれ変わる、そんなブランドです。

韓国と日本のトレンドをいち早くキャッチし、様々なデザインのプロと唯一無二のトレンドを一つの商品に創造します。

