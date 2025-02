近江トラベルと、伊豆箱根バスでは、バスマニア向け合同ツアー「近江・伊豆箱根 東西バス対抗戦」を実施します。

近江・伊豆箱根 東西バス対抗戦

近江トラベルと、伊豆箱根バスでは、バスマニア向け合同ツアー「近江・伊豆箱根 東西バス対抗戦」を実施。

今回初めて、近江トラベルと伊豆箱根バスによる西武グループ間の合同企画を実施します。

両社のマニア社員が考案のもと、2日間にわたって静岡と滋賀で2つのツアーを実施します。

近江トラベルが主催となる1日目は、伊豆箱根バス最古参である伊豆箱根バス133号車を起用し、通常は乗車出来ない同車の乗車・撮影に加え、三島営業所での写真撮影会を楽しめます。

伊豆箱根バスが主催となる2日目は、3扉車である近江鉄道718号車を起用し、引退間近な同車の乗車・撮影に加え、各営業所での写真撮影会を楽しめるツアーとなっています。

募集開始は2025年2月1日(土) 12:00より各社ホームページにて開始します。

特徴的な2台のバスで、東西にまたがる西武グループのバスを楽しめます。

伊豆箱根バス133号車

近江鉄道718号車

バスマニア向け合同ツアー「近江・伊豆箱根 東西バス対抗戦」について

1.実施日

3月15日(土)、16日(日)

2. 行程

● 3月15日(土) ※近江トラベル主催

三島駅北口 10:00発〜三島駅北口 17:00着

● 3月16日(日) ※伊豆箱根バス主催

大津駅 10:00発〜近江八幡駅 16:40着

※ご参加の方に行程を案内します。

3. 使用車両

● 3月15日(土):伊豆箱根バス133号車

(1995年式 三島営業所所属 元西武バス)

● 3月16日(日):近江鉄道718号車

(1997年式 あやめ営業所所属 元西武バス)

4. 料金

両日ともに各15,000円(税込) ※いずれも大人・こども同額

5. 定員

各回30名(最少催行人数 20名)

6. おすすめポイント

● 近江トラベル、伊豆箱根バスのマニア社員が考案したツアーです。

● 近江が伊豆箱根で、伊豆箱根が近江でツアーを考案、実施するコラボレーション企画です。

● 途中営業所に立ち寄り、撮影会を実施します。

7. 申込方法

下記ページよりお申し込み

(2月1日12:00よりオープン)

◆ 3月15日(近江トラベル主催)

https://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/ohmi-izu/01/

◆ 3月16日(伊豆箱根バス主催)

https://www.izuhakone.co.jp/travel/travel-news/p010455.html

8. 注意事項

(1) 出発日の前日より起算して、10日前よりキャンセル料が発生します。

(2) 車両の乗車及び撮影以外のプログラムはございません。

(3) 昼食は立ち寄り場所、または移動中の車内で可能です。

(お客さま自身でご準備をお願いします。)

(4) 使用するカメラの種類は問いません。

またカメラの持参は必須ではありません。

(5) バスなど交通機関の都合・天候・現地事情により、旅程・撮影場所・撮影時間などが変更になる場合があります。

(6) お客さまからお預かりする個人情報につきましては、同社個人情報保護方針に則り厳正に取り扱います。

(7) 写真は、すべてイメージです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 三島営業所では写真撮影会も!近江・伊豆箱根 東西バス対抗戦 appeared first on Dtimes.