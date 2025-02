パンケーキ専門店『幸せのパンケーキ』は、新作「幸せのアサイーボウルパフェ」を店舗限定にて販売します。

幸せのパンケーキ「幸せのアサイーボウルパフェ」

パンケーキ専門店『幸せのパンケーキ』は、新作「幸せのアサイーボウルパフェ」を店舗限定にて販売。

■『幸せのアサイーボウルパフェ』

スーパーフード「アサイー」をバナナと合わせ自家製ジェラートを作りフレッシュなフルーツと相性の良いヨーグルトやホイップクリームを加え食べやすく贅沢に仕上がっています。

メインとしてたっぷり楽しめる皿パフェでの販売、パンケーキと一緒に楽しめるグラスでの販売との2種類です。

トッピングするソースはドラゴンフルーツ・ホットチョコ・キャラメル・ベリーソースの4種から選べます。

◎販売店舗

「兵庫県 幸せのパンケーキ 淡路島本店 幸せガーデン」

「大阪府 幸せのパンケーキ 北新地店」

上記2店舗での限定販売になります。

◎販売価格

皿パフェ 1,719円(税込1,890円) グラス1,146円(税込1,260円)

■スーパーフード「アサイー」の4つの効果

・アサイーに含まれるオメガ脂肪酸は心臓病のリスクを低減

・食物繊維が豊富で、ダイエットや腸内環境の改善

・抗酸化物質やビタミンEが含まれ、肌の健康や老化防止

・アサイーはポリフェノールが豊富で、肌のダメージを防ぎます。

「幸せのアサイーボウルパフェ」皿パフェ 2

「幸せのアサイーボウルパフェ」皿パフェ 1,719円(税込1,890円)

「幸せのアサイーボウルパフェ」グラス 2

「幸せのアサイーボウルパフェ」グラス 1,146円(税込1,260円)

■限定販売店舗

◎「幸せのパンケーキ 北新地店」

ゴールドをベースにしたゴージャスな色調の中でも派手過ぎずシックで落ち着いた店内です。

店舗名 :幸せのパンケーキ 北新地店

所在地 :大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目7番31号 正龍アセット北新地ビル 2階

電話番号:06-4799-2222

営業時間:10:00〜20:00(LO 19:15)

定休日 :不定休

アクセス:JR北新地駅 F-92出口より徒歩2分

◎「幸せのパンケーキ 淡路島本店 幸せガーデン」

重厚感あふれるハイグレード木造建築、ワンちゃんと一緒にくつろげる全席半個室になっています。

幸せのパンケーキ 淡路島本店 幸せガーデン

幸せのパンケーキ 淡路島本店 幸せガーデン 店内

店舗名 : 幸せのパンケーキ 淡路島本店 幸せガーデン

所在地 : 兵庫県淡路市尾崎42-1

電話番号: 0799-85-1111

営業時間: 平日10:00〜20:00(LO 18:40) 土日祝9:30〜20:00(LO 18:40)

定休日 : 不定休

アクセス: 神戸淡路鳴門自動車道北淡ICより車で4分

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「アサイー」をふんだんに使用!幸せのパンケーキ「幸せのアサイーボウルパフェ」 appeared first on Dtimes.