インターリンクは、第17代目にゃこ式部を決める「猫耳イラストコンテスト」の投票受付を2025年1月30日(木)より開始。

インターリンク「猫耳イラストコンテスト」投票受付

インターリンクは、第17代目にゃこ式部を決める「猫耳イラストコンテスト」の投票受付を2025年1月30日(木)より開始しました。

にゃこ式部とは、インターリンクが2004年より毎年開催している「オタク川柳」の公式キャラクター。

「イラスト部門」と「AI部門」の2部門を設けており、最終選考を通過した20名の中から、一般投票によってグランプリが決まります。

各部門のグランプリ受賞者には、賞金5万円を差し上げます。

第17代目にゃこ式部の応募条件は、「猫耳をさくらみみ(※1)にする」です。

応募総数は204作品。

応募作品1点につき100円に加えて、投票1票につき10円を「保護猫カフェ catloaf(キャットローフ)」(※2)へ寄付します(上限10万円)。

応募総数は204点でしたので、現段階で20,400円の寄付が確定しています。

各部門のグランプリ受賞者にはそれぞれ5万円の賞金、2〜10位にも賞金等が授与されます。

投票者の皆様には、オタク給付金(10万円)や「マイクラ ミニフィグ ブロック 29体セット」等がプレゼントされます。

※1 さくらみみ

管理と見守りをされている「地域猫」の目印です。

屋外で過酷な環境のもとにいる猫たちを増やさないためにおこなわれた不妊手術済みの印として、耳先をさくらの花びらの形にカットされています。

この印が無いと、何度も捕獲されて麻酔をかけられるリスクが生じてしまいます。

※2 保護猫カフェ catloaf(キャットローフ)

【投票受付概要】

■投票サイト

https://www.575.moe/

■投票期間

2025年1月30日(木)〜2月27日(木)

「リアルタイム集計」は、投票終了1週間前となる2月20日(木)以降は見ることができません。

■結果及び当選者発表

2025年3月14日(金)

プレスリリース、オタク川柳公式及び関連サイト、同社発行のメルマガ「オタク通信」内で発表。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1票につき10円を動物愛護活動団体へ寄付!インターリンク「猫耳イラストコンテスト」投票受付 appeared first on Dtimes.