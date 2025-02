中山 よしえが総括！イニシアチブ「Songs for World Peace」

米国ボストン拠点の編曲家、トロンボーン奏者、教育者として高い評価を得ている中山 よしえは、2025年大阪万博にて、アワード受賞歴のある国際的イニシアチブ「Songs for World Peace」を統括。

米国ボストン拠点の編曲家、トロンボーン奏者、教育者として高い評価を得ている中山 よしえは、2025年大阪万博にて、アワード受賞歴のある国際的イニシアチブ「Songs for World Peace」を統括します。

観客を魅了する演奏披露が期待されます。

2025年大阪世界万博の開幕を控え、希望と団結のユニークなメロディーがステージから響き渡る。

このイベントで注目すべきは、東京出身の44歳、世界の音楽シーンで刺激的な存在感を放つ中山 よしえ。

音楽監督・編曲家としての手腕で知られる中山さんは、国境を越え、人間の本質に語りかける音楽の能力を切に思い起こさせます。

東京の国立音楽大学を優秀な成績で卒業した彼女は、太平洋を越えて米国ボストンに渡り、名門バークリー音楽大学を奨学生として首席卒業されました。

現在、中山さんはバークリー音大初の日本人女性編曲教授であると同時に、バークリー音大で最大の現代音楽制作部門で日本人およびアジア人女性初の副科長という栄誉に輝いています。

25年のキャリアを持つ中山さんは、教育者としてだけでなく、著名なトロンボーン奏者としても活躍しています。

マサチューセッツ州会議事堂での天皇誕生日祝賀演奏や、Amazonプライムシリーズ「弁護士ビリー・マクブライド」でのトロンボーン演奏など、その活動は多岐にわたります。

アカデミー賞受賞俳優ビリー・ボブ・ソーントンから直々に招待され、「トロンボーンガール」役を演じた中山さんは、トロンボーンでの演奏は稀なチャイコフスキーの美しい楽曲None but the Lonely Heartで、世界中何千万もの視聴者に感動を与えました。

彼女の編曲家としての功績は、特に日本の伝統音楽において国際的な舞台での最前線に彼女を立たせましたと言っても過言ではありません。

中山さんは忘れ去られた多くの日本の歌に新たな命を吹き込み、世界中で彼女の個性的アレンジが演奏され、日本の豊かな音楽遺産への関心を世界的に引き起こしました。

中山さんの世界的な業績と称賛に加え、音楽を平和の手段として使う姿は、争いや不和が続く世界で、音楽がどのようにしてつながりと癒しの灯火として輝くことができるかを示す、先見的リーダーとして際立ちます。

1980年代のライブ・エイドのようなプロジェクトや、ジョン・レノンの「イマジン」のようなグローバル・アンセムは、平和と相互理解に向けて人々を結集させる上で、音楽がいかに強力な力を持ちうるかを長年にわたって示してきました。

こうした歴史的な足跡をたどり、中山さんの「Songs for World Peace」イニシアチブは、この強力な力を利用して行動と団結を鼓舞するものです。

遠山 歌子とのコラボレーションで創設されたこのイニシアチブは、国連などの著名なパートナーを含む世界中のサポーターを巻き込み、急速に勢いを増していて、多くの人々の心をとらえた音楽の力によって、このプロジェクトが2022年にヒロシマ音楽賞を受賞したのも当然であり、平和構築の取り組みの先陣を切る役割をさらに強固なものにしています。

イベントの目玉となる「グローバル・クワイア」と銘打ったプロジェクトは、世界の調和を呼びかけるだけでなく、万博の来場者を積極的に招待し、音楽の喜びを分かち合うことで人と人をつなぐ没入型体験を提供します。

All About Jazzなどのメディアから国際的に称賛され注目されるだけでなく、観客の心に響くのは、中山さんがすべてのプロジェクトに注いでいる純粋な情熱と信頼性。

彼女の作品は、単に楽しませるだけでなく、世界中に波及する会話や行動を喚起し、音楽が持つ変革の力を浮き彫りにしていることは間違いなし。

2025年大阪万博開幕が迫るなか中山 よしえさんは、平和とは達成可能なハーモニーであって、より統一された世界に貢献する多様な声の交響的収束である、という真理を示す態勢を整えています。

彼女のリーダーシップはインスピレーションの源であり、彼女のキャリアと、世界の文化と平和に影響を与える女性の貢献という現在進行形の物語において、重要な一章を刻むものになるでしょう。

■共創チャレンジブース展示「グローバル・クワイア―世界平和のために―」

出展者:Songs for World Peace

日時 :2025年8月4日

会場 :フューチャーライフヴィレッジ「TEAM EXPOパビリオン」

■「グローバル・クワイア―世界平和のために―」

出展者:Songs for World Peace

日時 :2025年8月9日午後

会場 :フェスティバル・ステーション

