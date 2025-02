『ez-PCLogger』が『TimePro』シリーズと自動連携！ニッポンダイナミックシステムズ／アマノ

ニッポンダイナミックシステムズが提供する『ez-PCLogger』は、アマノが提供する勤怠管理システム『TimePro』シリーズとの自動連携を開始しました。

ニッポンダイナミックシステムズ/アマノ

■概要

この連携では、勤怠管理として『TimePro』シリーズを導入している企業に対して、『ez-PCLogger』で収集したPCのログオン&ログオフ情報の自動連携を実現。

■『TimePro』シリーズの乖離チェック画面イメージ

これにより、『TimePro』シリーズで社員が入力した出勤・退勤時間と『ez-PCLogger』から自動連携されたPCのログオン&ログオフ時間との乖離が自動的に判定され、サービス残業の検知など、従業員の勤務実態のより正確な把握が可能となります。

