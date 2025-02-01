内山 葉子登壇！セリスタ『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』
セリスタは、2025年2月16日(日)に、内山 葉子 を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』を開催します。
セリスタ『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』
セリスタは、2025年2月16日(日)に、内山 葉子 を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』を開催。
◇見どころ／主な学習のポイント◇
■『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』
内山 葉子 先生／Dr. Yoko Uchiyama
葉子クリニック／院長
1) 今の時代は毒だらけ
2) デトックスはやり方を間違うとダメージを受ける
3) ミネラルと有害金属の関係
4) オリゴスキャンを日常診療で活用
※キーワード：ミネラル、有害金属、デトックス、オリゴスキャン
◇講師紹介◇
内山 葉子 先生／Dr. Yoko Uchiyama
葉子クリニック／院長
《経歴》
1995年関西医科大学卒業
資格：
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定内科医
日本腎臓学会認定専門医
日本透析学会専門医
日本ホメオパシー医学会認定医
日本ホメオパシー医学会認定専門医
日本抗加齢医学会専門医
日本心療内科学会登録医
所属学会・研究会：
日本内科学会
日本腎臓学会
日本心療内科学会
日本統合医療学会
日本透析医学会
日本抗加齢医学会
日本ホメオパシー医学会員
英国ホメオパシー医学会正式会員(LFHom)
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 28 Stage 4
開催日時 ：2025年2月16日(日)10:00〜12:00
開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『日常診療でのデトックス
〜オリゴスキャンでの評価〜』
内山 葉子 先生／Dr. Yoko Uchiyama
葉子クリニック／院長
11:20 質疑応答
12:00 エンディング
参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
定員 ：1,000人
■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__n1TAb6KTLaQXa-wOOHD9g#/registration
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 内山 葉子登壇！セリスタ『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』 appeared first on Dtimes.