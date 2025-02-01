内山 葉子登壇！セリスタ『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』

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セリスタは、2025年2月16日(日)に、内山 葉子 を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』を開催します。

 

セリスタ『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』

 

セリスタは、2025年2月16日(日)に、内山 葉子 を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』を開催。

◇見どころ／主な学習のポイント◇

■『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』

内山 葉子 先生／Dr. Yoko Uchiyama

葉子クリニック／院長

1) 今の時代は毒だらけ

2) デトックスはやり方を間違うとダメージを受ける

3) ミネラルと有害金属の関係

4) オリゴスキャンを日常診療で活用

※キーワード：ミネラル、有害金属、デトックス、オリゴスキャン

 

◇講師紹介◇

内山 葉子 先生／Dr. Yoko Uchiyama

葉子クリニック／院長

《経歴》

1995年関西医科大学卒業

資格：

日本内科学会総合内科専門医

日本内科学会認定内科医

日本腎臓学会認定専門医

日本透析学会専門医

日本ホメオパシー医学会認定医

日本ホメオパシー医学会認定専門医

日本抗加齢医学会専門医

日本心療内科学会登録医

所属学会・研究会：

日本内科学会

日本腎臓学会

日本心療内科学会

日本統合医療学会

日本透析医学会

日本抗加齢医学会

日本ホメオパシー医学会員

英国ホメオパシー医学会正式会員(LFHom)

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

番組名　　：『Sunday Wellness Breeze』Season 28 Stage 4

開催日時　：2025年2月16日(日)10:00〜12:00

開催形式　：Zoomオンラインセミナー

プログラム：10:00　オープニング・主催者挨拶

10:20　『日常診療でのデトックス

〜オリゴスキャンでの評価〜』

内山 葉子 先生／Dr. Yoko Uchiyama

葉子クリニック／院長

11:20　 質疑応答

12:00　 エンディング

参加費　　：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象　　　：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

定員　　　：1,000人

■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__n1TAb6KTLaQXa-wOOHD9g#/registration

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