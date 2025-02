いちごの品種別の糖度を分析したランキング公開！トドクヨ

トドクヨは、2025年1月よりいちごの販売を開始しました。

1月から4月頃にかけて、さまざまな品種が入れ変わりで紹介。

販売開始に伴い、まだ認知度の少ない品種や食べてみたいけど味がわからないという方のために、いちごの味の特徴や糖度を徹底的にまとめ、品種の特徴を交えたランキングページを公開しました。

■今回検証に使用した主ないちご

・田村さんのミルキーベリー(栃木県)

・田村さんのとちあいか(栃木県)

・田村さんのスカイベリー(栃木県)

・よっちゃんのあまおう(福岡県)

・宮田さんのいちごさん(佐賀県)

・宮田さんの天使のいちご(佐賀県)

今後も検証は随時追加していきます。

■いちごの品種別の糖度を分析!

【1位:糖度14.7度を計測】田村さんのミルキーベリー(栃木県)

ミルキーベリー

ミルキーベリーの特徴

ミルキーベリーの実際の検証結果まとめ: https://todoku-yo.net/blogs/ichigo/milkyberry

【2位:糖度14.6度を計測】田村さんのとちあいか(栃木県)

とちあいか

とちあいかの特徴

とちあいかの実際の検証結果まとめ: https://todoku-yo.net/blogs/ichigo/tochiaika

【3位:糖度13.9度を計測】田村さんのスカイベリー(栃木県)

スカイベリー

スカイベリーの特徴

スカイベリーの実際の検証結果まとめ: https://todoku-yo.net/blogs/ichigo/skyberry

【4位:糖度13.4度を計測】糖度と酸味のバランス派よっちゃんのあまおう(福岡県)

あまおう

あまおうの特徴

あまおうの実際の検証結果まとめ: https://todoku-yo.net/blogs/ichigo/amaou-toudo

【5位:糖度12.4度を計測】宮田さんのいちごさん(佐賀県)

いちごさん

いちごさんの特徴

いちごさんの実際の検証結果まとめ: https://todoku-yo.net/blogs/ichigo/ichigosan

【6位:糖度11.2度を計測】宮田さんの天使のいちご(佐賀県)

天使のいちご

天使のいちごの特徴

天使のいちごの実際の検証結果まとめ: https://todoku-yo.net/blogs/ichigo/tenshinoichigo

※画像やテキストなどはご自由に利用ください

■いちごの品種別の特徴表

特徴比較表

■いちごの品種別の味の特徴表

味の比較表

引用:糖度の高いいちごランキング https://todoku-yo.net/blogs/ichigo/toudonotakai-ichigo

