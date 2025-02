岩手県宮古市の魅力をメディアアートで楽める！川北輝のメディアアート展 in MIYAKO

岩手県宮古市の自然や文化からインスピレーションを得た「川北輝のメディアアート展 in MIYAKO」を2025年2月8日(土)、9日(日)、11日(火祝)に宮古市民文化会館で開催します。

川北輝のメディアアート展 in MIYAKO

会場 : 宮古市民文化会館 展示室

場所 : 岩手県宮古市磯鶏沖2-22

会期 : 2025年2月8日(土)、9日(日)、11日(火祝)

10:00-17:00 ※最終日は16:00まで

入場料 : 500円

主催 : 特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター

共催 : 宮古市・宮古市教育委員会

助成 : 文化庁文化芸術振興費補助金

(劇場・音楽堂等機能強化推進事業

(地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業))|

独立行政法人日本芸術文化振興会

企画・制作: 宮古市民文化会館|令和6年芸術文化事業|ワンコインシリーズ

申込方法 : チケットお申込みは以下URLまで。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGDvhaE1Tpg4SRwT4Mq7n_WrUxlaJ3e3_Jqtj1fUXOx7IGkg/viewform

アーティスト・イン・レジデンス(三陸AIR/AIR)として、宮古市に滞在したメディアアーティストの川北輝による新作を含む20点以上の作品が展示されます。

■展覧会について

川北輝は、人間の心理や感性、自然、地域などをテーマに作品を制作するメディアアーティストとして知られています。

子どもから大人まで楽しめるこの展覧会では、最新のテクノロジーを活用した美しい映像やインタラクティブな作品を通じて、宮古の魅力を五感で体験することができます。

浄土ヶ浜の青く澄んだ海、豊かな海鮮物、そして文化や地域の温かさを、メディアアートの形で楽しめます。

■関連イベント (無料、要予約)

【2月8日(土) 14:00〜14:30】

アーティストトーク(1)「デジタルで感じる宮古の魅力-子どもの感性を育む地域のメディアアート-」

展示の作品紹介や宮古市におけるAIR活動を話します。

メディアアートは光や音、映像など多様な表現があるため、子どもたちの五感を刺激し、新たな驚きや発見をもたらしてくれます!

【2月9日(日) (1)11:00〜12:00 (2)15:00〜16:00】

ワークショップ「宮古の自然素材で写真を手づくりしよう!」

小学生向けのワークショップです。

宮古市の植物や貝殻などを用いて、紫外線を当ててプリントするサイアノタイプという青写真を手づくりしてみましょう!

【2月11日(火・祝) 14:00〜14:30】

アーティストトーク(2)「AIってどう使う?家庭で始めるデジタル時代の教育」

AIを家庭内で子どもの教育に活用するためにはどうすれば良いのでしょうか。

デジタル時代に必要となる新たな教育方法を紹介します。

※ 各予約はチケットお申込み時にお願いします。

■川北輝について

Teru Kawakita:1998年生まれ、メディアアーティスト。

映像技術をはじめ、3DCGやAIなどのテクノロジーを活用し、感性・地域をテーマに作品制作を行う。

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術専攻 創造社会デザイン研究領域 修了。

修士(知識科学)、臨床心理修士(専門職)、公認心理師、VR技術者。

25歳で松山東雲短期大学の助教になり、研究者としても活躍。

専門は感性工学、HCI、情報デザイン。

芸術や研究関連の受賞多数。

岩手県宮古市の小学校・中学校でメディアアートの特別授業を行った。

著書に児童文学「てるぽんとSDGsをめぐる旅」がある。

