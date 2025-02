独自の運用に沿った、効率的な店舗運営を実現！タタタ「カスタマイズプラン」

タタタは、自社が提供するSaaS型予約管理システム「予約管理システム部 山田太郎」を基盤に、利用者の要望に合わせてカスタマイズした予約管理システムを提供できる新プラン「カスタマイズプラン」を2025年1月24日(金)にリリースしました。

タタタ「カスタマイズプラン」

■オンリーワンのオリジナル機能を開発

このサービス専任の担当が利用者の希望をヒアリングし、要望に沿ったオリジナル機能を開発。

独自の運用に沿った、効率的な店舗運営を実現できます。

■開発コストを抑え、理想の予約システムを実現

このサービスを基盤にカスタマイズするため開発工数を抑える事が可能です。

導入までの期間を短縮し、さらにスクラッチ開発よりも低コストでオリジナルの予約管理システムを構築できます。

■専用サーバーで動作も快適

利用者専用のサーバーで運用出来るので、アクセス集中に強い予約管理システムとして運用可能。

■独自ドメインで運用できる

独自ドメインを利用。

ブランドイメージを壊す事なく予約サイトを運用可能。

■予約管理システム部「山田太郎」について

『予約管理システム部 山田太郎』は予約管理をベースに会員管理・シフトスケジュール・店舗管理・売上管理などを一つにパッケージした店舗運営支援システムです。

複数店舗を一元管理でき、店舗を横断した予約や場所のみの予約と場所とレッスン・講義等を連動した予約が可能です。

またスマートロックとの連動もしており、無人店舗・24時間営業の運営にも対応しています。

