自然由来成分100％！バイオリンク販売「セルソアン プレミアムナチュラルシリーズ」全10アイテム

バイオリンク販売は、2025年2月1日より「セルソアン プレミアムナチュラルシリーズ」を販売中です。

バイオリンク販売は、2025年2月1日より「セルソアン プレミアムナチュラルシリーズ」を販売中。

このシリーズは全10アイテムからなり、クレンジング、洗顔、美容液、ローション、パック、UVケアなど、スキンケアに必要なすべてを網羅しています。

すべてのアイテムが石油由来成分を一切使用せず、国際基準ISO16128準拠の「自然由来成分100%※」で構成され、さらに内7アイテムは自然由来指数も100%を達成。

肌に優しいだけでなく、環境にも配慮したスキンケアシリーズです。

■既存製品を刷新、新しいステージへ

セルソアン プレミアムナチュラルシリーズは、これまでのエステティックサロン向け基礎化粧品セルソアンシリーズの革新版です。

既存の「エクストラエッセンス パーフェクトナチュラル」「UVジェル パーフェクトナチュラル」「エクストラクリームソープPN」の3アイテムについては、すべての成分が自然由来であることを確認し、パッケージをリニューアルしました。

一方、それ以外の7アイテムは、これまで全成分自然由来ではありませんでしたが、処方を改良し、ISO16128準拠の「全成分自然由来」を実現しました。

これにより、全10アイテムが自然由来成分100%※のスキンケアシリーズとして生まれ変わり、デザインも統一された「プレミアムナチュラルシリーズ」として新たな価値を提供します。

■自然由来成分への徹底したこだわり

セルソアン プレミアムナチュラルシリーズは、ISO16128に準拠した自然由来成分100%※の化粧品であり、石油由来成分や合成保存料、界面活性剤を一切使用していません。

この厳格な基準を満たすには、従来の製品設計をゼロから見直し、肌への優しさと高い美容効果を両立させることが必要でした。

この大きな挑戦を実現するため、植物由来の原料を徹底的に研究し、長年の技術を注ぎ込んで開発が進められました。

結果として、サロン品質の使用感を損なうことなく、高い保湿力やエイジングケア効果を兼ね備えたシリーズが完成しました。

■統一デザインで伝える「信頼」と「美の価値」

セルソアン プレミアムナチュラルシリーズは、製品デザインを一新し、洗練された統一感のあるパッケージへと生まれ変わりました。

このデザインは、エステティックサロンでの使用や販売の場において、ブランドの持つ信頼性と美しさを視覚的に伝える重要な役割を果たします。

また、パッケージには「全成分自然由来」のメッセージとともに、自然由来指数を明記。

ISO16128に準拠した自然由来の価値がひと目で伝わるデザインに仕上げています。

視覚的な美しさと信頼性の融合により、ブランドとしての存在感を高め、安心感を提供するデザインとしました。

■肌と環境を守る、新しいスキンケア基準

セルソアン プレミアムナチュラルシリーズは、肌に優しいだけでなく、環境への配慮も徹底しています。

すべての製品で石油由来成分を排除し、自然由来の原料を持続可能な方法で調達。

製品の選択が、地球環境保護の一助となるように設計されています。

■日本初のEGF配合化粧品から20年の革新

株式会社バイオリンク販売は、2005年に日本で初めてEGF(ヒトオリゴペプチド-1)を配合した化粧品を発売した企業です。

その20年間で培った技術と経験を活かし、プレミアムナチュラルシリーズを完成させました。

本シリーズには、EGFやaFGF(ヒトオリゴペプチド-13)、ビタミンC誘導体などが贅沢に配合され、肌の美しさを引き出します。

※ ISO16128で定義された自然由来指数が100%でなくても、すべての成分が自然由来であれば「自然由来成分100%」と表記しています

■製品概要

エクストラエッセンス パーフェクトナチュラル

製品名 :エクストラエッセンス パーフェクトナチュラル(日本EGF協会認定品)

自然由来指数:100%

主要分 :ヒトオリゴペプチド-1(EGF)、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン

内容量 :60mL

価格 :8,800円(税込)

エクストラスカルプエッセンスPN

製品名 :セルソアン エクストラスカルプエッセンスPN(日本EGF協会認定品)

自然由来指数:100%

主要成分 :合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-3(FGF-7)、水溶性コラーゲン、

ヒアルロン酸Na

内容量 :60mL

価格 :17,600円(税込)

アルティメットエッセンスPN

製品名 :セルソアン アルティメットエッセンスPN(日本EGF協会認定品)

自然由来指数:100%

主要成分 :ヒトオリゴペプチド-13(aFGF)、

レウコノストック/ダイコン根発酵液、水溶性コラーゲン

内容量 :30mL

価格 :30,800円(税込)

エクストラCエッセンスPN

製品名 :セルソアン エクストラCエッセンスPN

自然由来指数:99.5%

主要成分 :3-0-エチルアスコルビン酸(ビタミンC誘導体)、ヒアルロン酸Na

内容量 :パウダー:0.21g×5個/エッセンス:7mL×5本

価格 :22,000円(税込)

クレンジングオイルPN

製品名 :セルソアン クレンジングオイルPN

自然由来指数:100%

主要成分 :コメヌカ油、カプリン酸ポリグリセリル-2、

ヒトオリゴペプチド-1(EGF)、ホホバ種子油

内容量 :150mL

価格 :8,800円(税込)

マイルドクレンジングPN

製品名 :セルソアン マイルドクレンジングPN

自然由来指数:99.7%

主要成分 :ヒトオリゴペプチド-1(EGF)、ナツメヤシ果実エキス、

アンズ果実エキス、水溶性コラーゲン

内容量 :150mL

価格 :8,800円(税込)

リバイアローションPN

製品名 :セルソアン リバイアローションPN(日本EGF協会認定品)

自然由来指数:100%

主要成分 :ダマスクバラ花水、ヒトオリゴペプチド-1(EGF)、

ヒアルロン酸Na、ナツメヤシ果実エキス

内容量 :100mL

価格 :9,900円(税込)

UVジェル パーフェクトナチュラル

製品名 :セルソアン UVジェル パーフェクトナチュラル(日本EGF協会認定品)

自然由来指数:100%

主要成分 :酸化チタン、ヒトオリゴペプチド-1(EGF)、

クインスシードエキス、グリセリン

内容量 :30g

価格 :7,480円(税込)

エクストラクリームソープPN

製品名 :セルソアン エクストラクリームソープPN

自然由来指数:98.9%

主要成分 :ヒトオリゴペプチド-1(EGF)、水溶性コラーゲン、

アルニカ花エキス、シラカンバ樹皮エキス

内容量 :120g

価格 :6,050円(税込)

アンシェントマスクPN

製品名 :セルソアン アンシェントマスクPN

自然由来指数:100%

主要成分 :タナクラクレイ、サンゴ末、ヒトオリゴペプチド-1(EGF)、

水溶性コラーゲン

内容量 :220g

価格 :9,900円(税込)

