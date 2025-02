大学生スタッフのみでの運営開始！CHAICE

下北沢のアイスクリーム専門店「CHAICE(チャイス)」にて、“大学生のみ”で運営をする新たな取り組みを2025年2月より開始します。

CHAICE

下北沢のアイスクリーム専門店「CHAICE(チャイス)」にて、“大学生のみ”で運営をする新たな取り組みを2025年2月より開始。

代表取締役の池本 克之は自身の経験から「自立した個人が学びながら、継続的に成長する組織を形成する=自律成長型組織を実現させる」という考えを提唱し、クライアント企業の96.3%が業績を向上させています。

しかし、自律成長型の組織とはどのようなものなのかを理解してもらうためには、具体的な実例が必要だと強く感じ、モデルケースとなる組織作りを決断しました。

そこで思いついた形態が、大学生だけで運営する店舗ビジネスです。

企業の価値観やコンセプトを教育することで大学生だけでも充分運営できることを証明できれば、企業に対するモデルケースとして有効だろうと考えました。

さらに、シンプルなオペレーション、コンセプトのある商品を軸にビジネスモデルを模索したところ、省スペース、少人数、食品ロスがないという着眼点を加え、インバウンドにも人気の抹茶アイスクリームに辿り着きました。

◆なぜ大学生で運営をするのか?

目的は、CHAICEで働くことで、将来の自分の市場価値を上げることです。

一般的なアイスクリーム店であれば、明るく、元気よく、遅刻欠勤をせずにシフトに入ってくれれば、大学生でなくてもフリーターや主婦パートでも採用します。

しかし、経営コンサルティングの観点から今後の日本経済を考えると人材育成の重要性を感じていたパジャ・ポスは、これからの日本を担うことになる大学生にフォーカスすることにしました。

バイトを選ぶ彼らの思考をリサーチすることで、これまでに約3,600人からの応募があった中から選考をしました。

募集条件は、髪色自由、髪型自由、ネイルOK、2週間ごとのシフト申請などに加え、高めの時給を提示することで、大きな反響を得ました。

◆大学生が担当すること

実際に大学生スタッフが担当している業務にはこのようなものがあります。

・日頃の店舗運営はすべて大学生(社員は誰も店舗にいません)

・特に、商店街組合から委託されている公開広場の運営や公共ゴミ箱の管理

・商品や備品の在庫管理、冷凍庫の温度管理

・売上の集計(会計はキャッシュレスのみで、現金を扱いません)、分析、月次会議資料の作成

・SNSの運用(分析、リサーチ、ネタだし、撮影、制作、投稿)

・入社手続き

・新人大学生スタッフの実務教育

・教育用動画マニュアルの作成

・販促物の作成

これらの仕事は、どのような価値観のもとに行うことが求められているかを、Corporate Culture Standard(通称:CCS)と呼ばれる冊子にまとめています。

このCCSは大学生スタッフ全員に1冊ずつ渡され、しかも3か月ごとにリニューアルされます。

社員もこのCCSをもとに指導することで、正しい考え方、正しいやり方が統一される仕組みになっています。

◆大学生に教えること

CCSがリニューアルされるタイミングで、大学生スタッフ全員に対して、社長が研修を行います。

CHAICEを運営するうえで、変更になったことを共有するだけでなく、根本的な目的になっている「市場価値を上げる」ということをテーマに講義があります。

これこそが大学生だけでも運営できる秘訣だと考えられます。

例えば、通常の飲食店が大学生スタッフに求めるものと比較し、以下のようなレベルの高い内容を教えています。

・自分で、今すぐできることはすべてやる

・お客様のためになると思ったことは、マニュアルより優先してやる

・おかしい、間違っていると思ったことは、改善の提案をする

就活をしたら、ぜひ来てほしいと言われる人とはどんな人なのか?将来、どんな社会に出て、その組織に必要な人材、経営を任せられる人材として評価されるために、いまからCHAICEを運営することで学べることはいくらでもある。

それを見つけて、やってみる、この仕事は自分の将来を切り開く訓練の場になることを教えています。

【メニュー】

季節限定商品3種類の他、定番メニューをとして常時7種類のフレーバーが用意されています。

[冬限定のフレーバー]日本酒・マロングラッセ・栗粉のモンブランアイス

[定番メニュー]濃い抹茶・香る抹茶・ほうじ茶・北海道ミルク・ごま・ストロベリー・ココア

【「アイス」×「トッピング」の新体験】

ダブル以上のアイスクリームには無料でトッピングを提供しています。

選べるトッピングは、抹茶、焦がしきな粉、カカオ、ごま、クラッシュナッツ、チョコレートソース、キャラメルソースの7種類。

アイスクリームの組み合わせやお好みに合わせてお好きなトッピングが選べます。

9種類のアイス×7種類のトッピングで、自分だけのお気に入りの組み合わせを見つけてください。

【税込価格】

ダブル トッピング1種類無料:648円(税込)

トリプル トッピング2種類無料:864円(税込)

クワッド トッピング3種類無料:1,080円(税込)

【店舗情報】

店名 : CHAICE(チャイス)下北沢店

所在地 : 世田谷区北沢2-30-2 TRUSTONE1階

アクセス : 京王井の頭線・小田急線 下北沢駅北口より徒歩1分

営業時間 : 12:00から21:00まで

冬季営業時間 平日14:00から20:00まで

休日13:00から21:00まで

定休日 : 水曜日・金曜日(冬季のみ)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大学生スタッフのみでの運営開始!CHAICE appeared first on Dtimes.