春日東野幼稚園と名護パイン園は、食育・SDGs・文化交流を軸に産学の連携で継続的な交流事業を始めます。

春日東野幼稚園/名護パイン園「 交流事業」

春日東野幼稚園と名護パイン園は、食育・SDGs・文化交流を軸に産学の連携で継続的な交流事業を開始します。

■第一回交流会

2025年2月7日(金)10時30分〜

両園をオンラインで繋ぎ、パイナップルにまつわるさまざまなことを園児が学びます。

今後、SDGs(沖縄のサンゴ保全の問題)や気候の異なる大阪と沖縄の文化の違いなどを継続的に学び、植えられたパイナップルの成長過程を、園児がオンラインを通じて見守りながら、最終的には現地へ訪問しての収穫体験、文化交流などを行う予定です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食育・SDGs・文化交流で大阪と沖縄の友好都市をつなぐ!春日東野幼稚園/名護パイン園「 交流事業」 appeared first on Dtimes.