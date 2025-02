「D.A.D」は、2025年2月7日(金)、8日(土)、9日(日)にインテックス大阪で開催する「大阪オートメッセ2025」に出展します。

大阪オートメッセ2025

「D.A.D」は、2025年2月7日(金)、8日(土)、9日(日)にインテックス大阪で開催する「大阪オートメッセ2025」に出展。

同時に公式WEBサイト「ギャルソンウェブダイレクト」にて出展記念キャンペーンを開催します。

大阪オートメッセ2025では、D.A.Dデモカーの展示はもちろん、東京オートサロン2025で発表された新商品「ベア スマートキーケース」や「レンズ プロテクションフィルム」、「ロイヤル ギャップクッション」、ドレスアップカーのケアを目的に開発された「D.A.D プレミアムカーケア コレクション」などをはじめとしたD.A.Dアイテム全商品の展示/大商談会を実施します。

また、「サンシェードNEWモデル」の発表や「大阪オートメッセ出展記念モデル」の販売、5月発売予定の「LED スタイリッシュ ナンバープレートステー」や「スタイリッシュ ステアリングロック」の先行予約販売も行われます。

公式WEBサイト「ギャルソンウェブダイレクト」では、大阪オートメッセ出展記念としまして、新商品の先行予約販売やポイントアップキャンペーン、送料無料キャンペーンを同時開催します。

■D.A.D プレミアムカーケア コレクション

ドレスアップカーのケアを目的に開発された「D.A.D プレミアムカーケア コレクション」はトップコートやシャンプー、ブラシやクロス、フォールディングバケツwithグリッドガードを含めた計12商品。

優れた撥水性/滑水性と持続性、D.A.Dフレグランスで1番人気のホワイトムスクの香りを採用した「プレミアム セラミックトップコート グラフェン配合」をはじめ、トップコートはそれぞれ特徴のある3種類をラインナップ。

使う方の要望に応じて選べます。

■ベア スマートキーケース

本体価格6,600円(税込)

チャームとして付けて楽しめるスマートキーケースをコンセプトに開発。

カラーはブラックとピンクの2カラー展開でお好みで選べます。

大型スマートキー対応で様々なお車で使用できます。

■レンズ プロテクションフィルム

本体価格33,000円(税込)

車種専用設計・カット済みのフィルムを張り付けるだけで施工完了。

「クリア」、「スモーク」、「UVスモーク」の3カラー展開。

新開発の「UVスモーク」はUV(紫外線)に当たっている時のみスモーク化する変色フィルム。

夜間はクリアになるので、レンズの光量に影響しません。

ドレスアップ性と利便性を両立したフィルムです。

■ロイヤル ギャップクッション

本体価格6,050円(税込)

シートの隙間へ落ちやすい小物やスマートフォンなどの落下をがっちりガード。

D.A.Dロゴはシルバーまたは、ゴールドの刺繍仕上げ。

ドレスアップ性と実用性を両立したマストアイテム。

■サンシェードNEWモデル

本体価格2,310円(税込)

大人気のD.A.DサンシェードにNEWモデルが登場!

ブラックベースにスタイリッシュなD.A.Dロゴを施したニューモデル!さらに、サンシェードにおいてはクロームロゴを採用!

光沢感あるブラックボディと、煌めくクロームプリントにより、大人な上質感ある雰囲気を演出します。

強い日差しをカットすることで車内の温度上昇を抑制。

また紫外線による車内の色褪せなどを防止。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post D.A.Dが出展!大阪オートメッセ2025 appeared first on Dtimes.