渡辺おさむの世界を五感で楽しめる！渡辺おさむ個展『Unseen Sweet Nostalgia―まだ見ぬ甘いノスタルジー』

渡辺おさむの個展『Unseen Sweet Nostalgia―まだ見ぬ甘いノスタルジー』が、2025年2月7日(金)よりホワイトストーンギャラリー銀座新館【東京都中央区】で開催されます。

渡辺おさむ個展『Unseen Sweet Nostalgia―まだ見ぬ甘いノスタルジー』

会期 :2025年2月7日(金)〜3月1日(土)

会場 :ホワイトストーンギャラリー銀座新館

営業時間:11:00 - 19:00

休館日 :日曜 / 月曜

所在地 :東京都中央区銀座6-4-16

渡辺おさむは、香港、シンガポール、北京、ソウルなど海外での展覧会で高い評価を受け、今回、満を持してホワイトストーンギャラリー銀座新館での個展を開催します。

『Unseen Sweet Nostalgia―まだ見ぬ甘いノスタルジー』では、子供時代の夢や記憶をテーマに、「お菓子」と「未知への探求」をモチーフにした甘美な世界観を展開。

2mの恐竜作品は圧巻で、生命と幸福を象徴するメタファーとして、観る人を深く惹きつけます。

さらに、新宿・渋谷のCafe ema.とのコラボレーションでは、渡辺おさむプロデュースの特製スイーツ「ブルー・ノスタルジア・クロワッサン」の提供や、店舗装飾を通じて渡辺おさむの世界を五感で楽しめます。

関連イベント

●オープニングレセプション 2025年2月8日(土)16:00〜18:00

渡辺おさむの個展を記念して、オープニングレセプションを開催します。

●Whitestone Gallery x ema.コラボレーション

ホワイトストーンギャラリー銀座新館で開催される渡辺おさむ個展『Unseen Sweet Nostalgia―まだ見ぬ甘いノスタルジー』 と同期間、新宿・渋谷のCafe ema.にてスペシャル・コラボレーションが実現。

会期中、渡辺おさむの作品をスイーツに昇華したクロワッサン「ブルー・ノスタルジア・クロワッサン」を期間限定で提供します。

また、ema.店内のステッカーとコースターも特別仕様に。

新宿店では実際に作品も展示され、渡辺おさむの世界を五感で楽しむことができます。

開催期間 :展覧会期間中(2月7日〜3月1日)

提供メニュー:渡辺おさむ監修「ブルー・ノスタルジア・クロワッサン」

店舗情報 :新宿店(東京都新宿区西新宿1-15-9 VINTAGE 7F)

渋谷店(東京都渋谷区円山町10-11 THE CITY SHIBUYA 8F)

■渡辺おさむについて

渡辺おさむ(わたなべ おさむ)は、スイーツデコをアートに昇華させた第一人者。

国内外で個展を開催し、大原美術館や笠間日動美術館など多数の美術館に作品が収蔵されています。

また、「東京カワイイTV」(NHK)や「徹子の部屋スペシャル」(テレビ朝日)などメディア出演も多数。

